Gianni Sperti è tornato a parlare della ex moglie Paola Barale: le parole dell'opinionista sulla bellissima showgirl piemontese

In una recente intervista Gianni Sperti ha parlato di diversi argomenti, tra cui anche il ritorno in tv di Uomini e Donne di Maria De Filippi dopo lo stop forzato per via dell’emergenza coronavirus. Tra le tante cose, l’ex ballerino ha anche ripreso il tema inerente l’ex moglie Paola Barale. Senza giri di parole, a Gianni è stato chiesto quale sia la sua replica a quanto successo a Live – Non è la D’Urso. Il riferimento era alla puntata in cui la soubrette piemontese, ospite di Barbara D’Urso, disse di non avere un buon ricordo dell’ex marito.

Gianni Sperti si confida sulla Barale

Sentitosi dunque chiamato in causa, l’ex ballerino di Buona Domenica ha risposto: “Non ho molto da aggiungere a quanto detto in altre occasioni. A me restano solo ricordi positivi”. Riferendosi ancora alla donna con cui è stato sposato per pochi anni, ha poi precisato: “Tutti hanno il diritto di vivere e pensare quello che gli pare”.





Tornado poi al ritorno di Uomini e Donne dopo circa due mesi di lockdown, il collega e amico di Tina Cipollari ha rivelato di essersi molto emozionato nell’essere rientrato nello studio dove ha consacrato la propria popolarità.

L’ex danzatore, a tal proposito, ha affermato: “Mi sentivo come un bambino che andava a divertirsi dopo aver studiato. Ormai a Uomini e Donne ci sto da vent’anni e loro sono come una seconda famiglia”. Nel corso della lunga chiacchierata, Gianni Sperti ha anche trovato parole di elogio per Maria de Filippi. La signora di Mediaset due decenni fa lo salvò infatti dalla depressione prendendolo nel programma pomeridiano di Canale 5 da cui non è più uscito.