La soubrette Justine Mattera è stata insultata per aver postato su Instagram una foto che la ritrae in lingerie.

Recentemente Justine Mattera ha attratto i suoi fan postando sui social dei contenuti sensuali. La showgirl americana, infatti, si serve del suo profilo Instagram seguito da oltre 400 mila follower, per mettere in mostra la sua arte seduttiva. Sono in tanti ad apprezzare le iniziative della soubrette, sebbene ci sia sempre qualcuno pronto a criticarla.

Nelle ultime ore, ad esempio, l’ex moglie di Paolo Limiti, che è giunta nel nostro paese come sosia di Marilyn Monroe, ha pubblicato una foto che la ritrae con un completino intimo piuttosto sexy. In molti non hanno particolarmente apprezzato la fisicità scolpita della 49enne, frutto di un regime alimentare sano e, soprattutto, di tanto sport.

Justine Mattera insultata

Per gli haters, la foto in lingerie della showgirl americana non ha nulla di femminile. Secondo loro è eccessivamente magra e addirittura le hanno criticato la posizione dell’ombelico. Sotto la foto in questione postata su Instagram, nel giro di pochi minuti sono arrivati dei commenti poco felici nei confronti della Mattera, andando oltre con le parole e offendendola gratuitamente. Alcuni haters le hanno puntato il dito contro dicendo che fa davvero impressione con quel ventre piatto e quella eccessiva magrezza.

Addirittura c’è chi l’ha paragonata ad uno scheletro.





Le repliche della soubrette

La 49enne non è rimasta a guardare ed ha immediatamente replicato con queste parole: “Meno male, le tue foto sono terrificanti”, il tutto accompagnato da faccine, cuoricini e l’emoji di un fantasma. Fortunatamente sotto il post della showgirl c’erano anche tanti mi piace e complimenti da parte dei veri seguaci della showgirl.