Katia Ricciarelli ha scelto di raccontare un inedito episodio a Io e Te: la reazione di Pierluigi Diaco

La nuova edizione di Io e Te con Pierluigi Diaco nel pomeriggio di Rai Uno ha una nuova opinionista fissa, ossia la sempre frizzante Katia Ricciarelli. La diva nostrana, durante la rubrica Gli amici di Ugo dedicata agli animali domestici, ha però sorpreso tutti raccontando un aneddoto alquanto particolare.

Katia Ricciarelli sconvolge Rai Uno

L’ospite del giorno era una ragazza romana che possiede un maiale domestico di nome Dior. Parlando dunque del profondo rapporto con gli amici a quattro zampe, la cantante lirica ha dunque svelato un inedito retroscena con la sua solita vena ironica.

“Una volta in una fattoria un caprone si è innamorato fisicamente di me. Mi guardava con degli occhi azzurri… l’ho chiamato Gioacchino”. Pierluigi Diaco ha ascoltato con estremo giubilo il buffo episodio raccontato da Katia Ricciarelli, per poi commentare: “Sono contento che lo spazio dedicato agli animali stia andando così bene!”.