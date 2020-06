Mariano Catanzaro si è mostrato in una diretta social esprimendo pensieri contrastanti su Valentina Dallari: le parole dell'ex tronista

Mariano Catanzaro ha conosciuto una certa popolarità televisiva per aver partecipato ben tre volte a Uomini e Donne. Dapprima è stato corteggiatore di Valentina Dallari e Desirèe Popper, poi da tronista scelse Valentina Pivati, ma la loro storia si concluse pochi mesi dopo. Mariano ha anche partecipato a La Pupa e il Secchione e Viceversa, cercando così di ritornare in auge nel mondo dello spettacolo.

Mariano Catanzaro contro la Dallari

L’ultima sua dichiarazione ha tuttavia lasciato un po’ di perplessità generale, riferendosi nello specifico a Valentina Dallari.

Da sempre molto affezionato alla giovane, in quanto emblema della sua prima esperienza televisiva, le aveva anche mandato un video di pronta guarigione quando fu ricoverata in clinica per anoressia. Adesso, ad ogni modo, Mariano ha espresso sui social delle parole del tutto inaspettate proprio contro Valentina.





A scatenare i dubbi di Mariano su Valentina sono state nel dettaglio le accuse dell’ex tronista verso Giulia De Lellis. Alla Dallari non sono andate giù le affermazioni dell’influencer romana sul fisico delle persone nonché i suoi suggerimenti sui social.

Proprio questo non è però piaciuto al Catanzaro, che in una diretta Instagram ha espresso seri dubbi sul comportamento della sua ex fiamma. Secondo Mariano, infatti, un personaggio pubblico deve cercare a volte dei modi diversi per emergere di nuovo, come dimostra il suo stesso caso. Ma quello del giovane è stato davvero un sentito risentimento oppure anch’esso un modo per mettersi in mostra?