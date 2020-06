Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Alessandro Graziani tornerà in studio per un chiarimento con Giovanna Abate

Le anticipazioni per la puntata di giovedì 4 giugno di Uomini e Donne rivelano un colpo di scena a dir poco inaspettato. Maria De Filippi farà infatti collocare tre sedute di fronte a Giovanna Abate, allo scopo di accogliere Alessandro Graziani, che tornerà dunque in studio per alcuni chiarimenti importanti. Nel mentre Gemma continuerà invece a confrontarsi con Sirius: stando a quanto emerso, la dama rimarrà delusa dal comportamento del suo corteggiatore. Allo stesso tempo Tina troverà terreno fertile per continuare a pizzicare la sua eterna rivale.

U&D: Alessandro ritorna da Giovanna

Alcuni comportamenti di Giovanna Abate desteranno dei sospetti, tanto che Gianni la metterà alle strette. Incalzata dall’opinionista sul fatto se sia innamorata di Sammy, la Abate si metterà a ridere tentando di convincere tutti di non essere ancora arrivata a tanto. La sua spiegazione non sarà però del tutto convincente, mentre ad accendere ulteriormente gli animi ci penserà l’arrivo proprio di Alessandro.





Dopo essersi autoeliminato, l’ex protagonista di Temptation Island tornerà dunque negli studi del dating show mariano per rispondere ad alcune domande.

La padrona di casa affronterà di fatto l’argomento di cui si è molto chiacchierato anche sull’ultimo numero di “Chi”. La conduttrice, nello specifico, ripresenterà quanto rivelato da Pago in merito alla rottura con Serena, la quale pare abbia avuto un rapporto più profondo con Alessandro rispetto a quanto da lei stessa sempre dichiarato. Cosa risponderà a tal proposito l’ex corteggiatore? Non resta dunque che attendere la messa in onda della prossima puntata di Uomini e Donne su Canale 5.