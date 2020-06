U&D, l'ex moglie di Sammy parla del passato del corteggiatore.

L'ex moglie di Sammy Hassan, durante un'intervista a Fanpage, racconta il passato del corteggiatore e la fine del loro matrimonio.

Recentemente Sammy Hassan è stato al centro del gossip per via del suo passato sentimentale. Il giovane in Uomini e Donne sta corteggiando Giovanna Abate assieme all’Alchimista e fra non molto potrebbe uscire dal programma assieme alla tronista. Durante un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Elena, l’ex moglie di Sammy ha spiegato dettagliatamente la fine del loro matrimonio, parlando anche di Lidia Vella, altra figura comparsa sulle pagine della cronaca rosa nei giorni scorsi per via di un flirt avuto proprio con Hassan.

Elena ha parlato anche di Giovanna, alla quale si è rivolta dandole alcuni consigli.

L’ex moglie di Sammy racconta

La moglie di Sammy ha iniziato dalla Vella confermando che è uscita con Sammy: “Forse verso la fine dello scorso anno ma non lo ricordo con precisione. Io avevo un’altra storia. A cena con lei, Sammy le ha parlato per tutta la sera di me, si è un po’ sfogato.“ Elena ha poi sottolineato che lei e Lidia si conoscevano già e che non ci sono mai stati contrasti fra loro.

Quanto all’ex marito, lo ha definito “il partner esemplare” che però non ha accettato la sua scelta di porre fine al matrimonio: “Per lui è stato un colpo, non lo voleva. Sammy e io ci siamo lasciati due anni fa ma, come in tutte le coppie, esistono momenti in cui si prova a vedere se è davvero il caso di interrompere la storia di una famiglia.”

Un rapporto di fiducia

Elena ha dichiarato che durante il lockdown lei e Sammy si sono visti tante volte, affinché lui potesse stare vicino al figlio.

Qualcuno sostiene che nelle settimane di quarantena lui abbia pensato poco alla tronista: “Io ho una mia idea molto chiara e definita ma non la rendo pubblica. Non so come metterla giù ma il senso è questo: tra me e lui c’è un rapporto di fiducia e rispetto tale che non sarò mai quella che lo mette in difficoltà.”





I consigli a Giovanna Abate

“Se io fossi seduta sul trono e mi trovassi di fronte a una persona che si comporta come si è comportato Sammy, probabilmente avrei interrotto la conoscenza. Sono molto orgogliosa e non avrei permesso certe situazioni.” A colpire l’ex moglie è stata una dichiarazione della tronista, cioè quella in cui ha detto che è attratta dagli str…i: “Non ci andrei d’accordo nemmeno un secondo perché li farei a pezzi, motivo per cui Sammy con me è sempre stato l’opposto di quello che ho visto.”

Elena ha terminato l’intervista dando un consiglio alla Abate: “Ha tutta la vita per capire che con gli str…i non si va da nessuna parte.

Con questo non dico che Sammy lo sia, non lo è mai stato, però nel percorso con lei si è posto in una maniera particolare.”