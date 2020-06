Valeria Marini ha deciso di sposare il suo fidanzato, Gianluigi Martino? Per la coppia ci sarebbero importanti novità in vista.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Giovanni Cottone Valeria Marini ha finalmente ritrovato la serenità al fianco del fidanzato Gianluigi Martino. I due stanno insieme da oltre un anno e, secondo indiscrezioni, sarebbero prossimi alle nozze.

Fiori d’arancio per Valeria Marini?

Dopo la “convivenza forzata” dovuta alla quarantena per l’emergenza Coronavirus Valeria Marini sembrerebbe decisa a fare il grande passo: secondo indiscrezioni lei e il fidanzato Gianluigi Martino presto si sposeranno. La showgirl ha definito il suo rapporto col fidanzato come il suo “vero amore”: “Questo è amore, ho paura a dirlo, ma so che nel mio cuore è così…”, ha dichiarato.





I due inoltre hanno iniziato a convivere e sembra quindi che il rapporto abbia tutti i presupposti per diventare una storia seria. In quarantena, chiusa dentro casa, la showgirl ha intrattenuto i fan con i suoi segreti di bellezza e con le sue campagne benefiche, e ovviamente non sono mancati accenni al fatto che lei e Gianluigi si siano fatti forza a vicenda anche in un momento così delicato per tutti. Valeria Marini ha sempre affermato di essere alla ricerca del vero amore, nonostante a 53 anni compiuti avesse anche iniziato a sentirsi pronta per un figlio.

La showgirl aveva affermato che avrebbe trovato il modo per diventare madre, anche se single. Ora che c’è Gianluigi al suo fianco i due decideranno davvero di avere un progetto di vita insieme? I fan sono in attesa di conoscere i possibili risvolti della liaison, e in tanti sperano nei fiori d’arancio per la coppia.