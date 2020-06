10 consigli per imparare l’inglese online con Novakid

10 brevi ed efficaci consigli per imparare l'inglese con Novakid, piattaforma di e-learning per bambini.

Non è necessario vivere in un Paese in cui si parla inglese per impararlo molto bene, se sei intelligente e motivato, non hai nemmeno bisogno di lasciare la tua città. Usa questi 10 suggerimenti per migliorare il tuo inglese comodamente da casa tua.

Inizia ad allenare il tuo orecchio

Ascolta prima di parlare. Questo detto popolare non è solo un prezioso consiglio per la vita, è la chiave per imparare l’inglese. Studi scientifici dimostrano che, tra le quattro abilità linguistiche di base, ascoltare, leggere, parlare e scrivere, ascoltare è quello che trascina tutti gli altri e ti permette di progredire fino a 5 volte più velocemente.

Impariamo tutti a parlare ascoltando. Ecco come il nostro cervello integra il linguaggio, attraverso l’orecchio. Quindi dobbiamo addestrarlo prima di poter iniziare a parlare una lingua. Ciò è spiegato dal linguista americano Stephen Krashen (University Southern California) nella sua teoria dell’acquisizione della lingua.

Impara l’inglese con le canzoni

A tutti piace la musica, anche se ogni persona ha un gusto diverso. Forse a te piace l’Heavy Metal, mentre il tuo migliore amico preferisce il Pop. In ogni caso, a entrambi piace la musica. La maggior parte della musica moderna è prodotta in inglese e anche artisti stranieri si stanno unendo alla tendenza rilasciando successi in inglese. Invece di ascoltare solo musica, usalo per imparare l’inglese. Inavvertitamente, ogni volta che ascolti la tua canzone di Beyoncé preferita, stai effettivamente imparando. La cosa migliore per l’apprendimento con le canzoni è che siano orecchiabili e la loro lingua sia colloquiale, in questo modo riconoscerai l’inglese come nella vita reale.

Ascolta e canta. Cerca i testi per avere un’idea di ciò che dice l’artista. Scegli le tue frasi preferite e scrivile su un quaderno, e non dimenticare di usare quelle frasi ogni volta che ne hai la possibilità. Trova modi divertenti per imparare nuove parole Se ti piace cantare trova i testi delle tue canzoni preferite in inglese, o se hai una memoria più visiva, scrivi le nuove parole che impari su pezzi di carta e guardale mentre escono da casa. Crea frasi divertenti come esempio o disegna cose accanto al tuo nuovo vocabolario per aiutarti a ricordare.

Impara dalla cultura

Scopri le persone e la cultura dei Paesi in cui si parla inglese. L’apprendimento di una lingua non riguarda solo la grammatica e il vocabolario. Si tratta anche di essere in grado di comunicare con persone che hanno modi di pensare diversi da te.

Qualunque cosa tu faccia, divertiti!

Imparare una nuova lingua richiede tempo. È più facile per te imparare se al contempo ti diverti. Gioca, fai cruciverba, canta, leggi e non preoccuparti di sbagliare. Fare errori è il modo migliore per imparare.

Prova a pensare in inglese

Forse il mio consiglio preferito per imparare l’inglese è pensare in inglese. Sì, hai letto correttamente, prova a pensare in inglese. Non importa quanto tu sia occupato, prima di fare qualcosa devi pensare, giusto? Perché non pensare in inglese? Sforzati di farlo.

All’inizio sarà difficile perché il cervello vorrà naturalmente pensare nella tua lingua. Se non sai come pronunciare una parola, scrivila nel quaderno che hai con te e chiedila in classe o cercala. So che può sembrare folle (penso che sia per questo che mi piace così tanto), ma fidati di me, ti aiuterà. Fallo anche a voce alta, ma meglio non in pubblico, non vogliamo che nessuno pensi che tu stia impazzendo.

Fai pratica ogni giorno

Uno dei migliori consigli per imparare l’inglese in modo facile e veloce è la pratica. La creazione di abitudini di studio è essenziale. Non imparerai l’inglese da un giorno all’altro, devi esercitarti ogni giorno o, almeno, dovresti impostare qualche giorno alla settimana per imparare l’inglese, qualcosa come lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Puoi applicare questi suggerimenti, guardare film e serie tv in inglese, leggere in inglese, pensare in inglese, ascoltare musica in inglese … se lo fai ogni giorno, anche per 5 minuti, vedrai come il tuo livello di inglese avanzerà con il passare dei mesi.

Imposta obiettivi settimanali e mensili

Mi piace sedermi ogni domenica sera e vedere cosa devo finire la settimana prossima e completare alla fine del mese. Questo è qualcosa che dovresti fare anche tu. Siediti una volta alla settimana e decidi dove vuoi essere la settimana successiva. Vuoi provare a iscrivere tuo figlio ad un corso di inglese online?

Magari quando il mese è finito vorresti poter scrivere di te ad un livello superiore. Dopo aver impostato gli obiettivi settimanali e mensili, fai tutto il possibile per raggiungerli. Assicurati anche di ricompensarti! Novakid offre un programma di lezioni per bambini dai 4 ai 12 anni che aiutano a misurare in tempo reale i progressi e a valutare il livello di inglese di tuo figlio.

Costruisci il tuo vocabolario

Mentre ascolti non dovresti scervellarti a cercare di comprendere assolutamente tutte le parole, è più importante capire il significato generale dal contesto della storia. Tieni presente che non ci sono parole facili o difficili e che ogni persona impara a un ritmo diverso. Potrebbe essere interessante guardare le parole che non riesci a capire e scriverle da qualche parte per darle un’occhiata di tanto in tanto. In questo modo genererai il tuo vocabolario con frasi ed espressioni in inglese che diventeranno sempre più familiari.

Non aver paura di sbagliare

È assolutamente normale commettere errori, ma se decidi di non parlare per paura di sbagliare non saprai mai quali punti devono essere rafforzati. Quindi quando è il tuo turno pensa solo a rilassarti, concentrarti e comunicare.