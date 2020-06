Beautiful, la famosa soap opera americana con protagonisti John McCook e Katherine kelly Lang, festeggia i suoi 30 anni.

Compie 30 anni Beautiful, (33 negli Stati Uniti) la nota e seguitissima soap opera americana, in onda nel nostro paese su Canale 5. La prima puntata di “B&B” (il titolo originale è infatti “The Bold and the Beautiful“) è stata trasmessa negli Usa il 23 marzo 1987, mentre in Italia il 4 giugno 1990. Dopo 33 stagioni, oltre 8000 puntate, 100 matrimoni, 22 personaggi morti, più qualche resuscitato, la soap continua a riscuotere tanto successo con un numero elevato di share.

30 anni di Beautiful

La storia della famiglia Forrester, ricchi proprietari di una casa di moda a Los Angeles, tiene compagnia al pubblico da ben tre decenni e non sembra aver ancora stancato i suoi fedelissimi telespettatori.

E ciò, in quanto le vicende familiari esercitano da sempre il loro fascino, soprattutto se condite da elementi fantasiosi al limite dell’inverosimile, capaci di alimentare tanti sogni e speranze. In 33 stagioni, si sono avvicendati più attori in questa serie che in qualunque altro set cinematografico. Molti di essi addirittura senza particolare fascino e appeal.

I personaggi più famosi

Ridge, Brooke, Eric, Stephanie, Sally e Taylor, sono questi i nomi dei protagonisti che hanno fatto riscuotere tanto successo alla soap. Dopo più di 30 anni, solo due di essi riescono ancora ad appassionare i fan e la loro si può quasi definire una gara di resistenza.

Probabilmente, usciti di scena anche Brooke ed Eric, l’interesse per la serie rischierà di diminuire, ma finché ci saranno loro, Beautiful e la grande famiglia Forrester non mollano di certo.