Elettra Lamborghini ha deciso di confidarsi con i fan raccontando un'abitudine che ha assunto da qualche tempo durante la notte

Elettra Lamborghini sta affrontando un momento particolare per la sua salute personale. La ragazza ha peraltro deciso di raccontare a cuore aperto ai suoi fan quello che le sta succedendo tramite una serie di Ig Stories. In esse la giovane ereditiera ha dunque spiegato qual è il suo attuale problema di salute. “Ho un’infezione ai reni che torna ogni tanto, non è niente di grave, ma dà fastidio”, ha precisamente spiegato. Immediata è stata ovviamente la preoccupazione dei suoi follower, che le hanno chiesto ragguagli sulle sue attuali condizioni.

Elettra Lamborghini si confida coi fan

Elettra ha spiegato su Instagram che il problema ai reni è un fastidio con cui è costretta a vivere da tempo. La scoperta avvenne ormai diversi mesi fa, quando ricevette i risultati delle analisi dove le veniva diagnosticata l’infezione. Per fortuna non si tratta di qualcosa di grave, ma è tuttavia un fatto da non sottovalutare. La cantante deve infatti stare molto attenta a quello che mangia o beve, nonché prendere le dovute medicine e farsi visitare periodicamente.





Nonostante questo problema fisico, Elettra Lamborghini pare ad ogni modo vivere la questione con una certa serenità. Con la sua solita ironia, ci ha persino scherzato su, raccontando ai suoi fan un curioso episodio relativo alla soluzione che più le dà sollievo al dolore che prova. “Ieri sera sono dovuta stare tutta la sera sul water, niente di che, ma in quel modo non senti dolore. Sembra assurdo ma è così”, ha di fatto raccontato. In effetti la posizione che si assume da seduti sul WC è una di quelle che riescono a dare maggior sollievo in questi casi.