Gli autori di Elite svelano svelano ogni dubbio sullo spine-off tra le due protagoniste della serie tv, Lu e Nadia.

Da alcuni mesi si vocifera sui possibili spin-off di Elite, la nota serie televisiva spagnola, soprattutto di quello che vedrebbe come protagoniste Lucrecia e Nadia a New York. La terza stagione di Elite ha chiuso i battenti proprio con l’uscita di scena delle due ragazze, che insieme hanno scelto di frequentare l’università negli Stati Uniti, utilizzando entrambe la borsa di studio. L’amicizia nata fra le due ragazze ha incuriosito molto i telespettatori, i quali sperano di rivederle di nuovo insieme sul piccolo schermo.

Il rapporto sincero di amicizia che si è instaurato fra Lu e Nadia fa pensare a un possibile spine-off con le due protagoniste. Gli autori della serie tv, Dario Madrona e Carlos Montero, tolgono ogni dubbio.

Spine-off di Elite

In base alle notizie riportate dal sito TvSerial, gli autori della serie televisiva spagnola hanno comunicato: “Ci piacerebbe, ma in questo momento non è possibile. Riflettendoci, è qualcosa che avremmo fatto bene”. Da queste parole si evince che, per il momento, non sia previsto uno spin off con protagoniste Lu (Danna Paola) e Nadia (Mina El Hammani) a New York.

Frattanto, il pubblico è desideroso di scoprire come proseguirà la storia raccontata dalla serie televisiva. Finora si sa soltanto che nel cast non mancheranno Guzman (Miguel Bernardeau), Rebeca (Claudia Salas), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Shanaa), Cayetana (Georgina Amorós) e Samuel (Itzan Escamilla). Gli interpreti di questi cinque personaggi hanno già spoilerato colpi di scena che caratterizzeranno la quarta stagione.

La quarta stagione di Elite

Mentre viene accantonata l’idea di realizzare una serie su Lu e Nadia, il pubblico pensa a uno spine-off con Carla (Ester Exposito). Inoltre, il pubblico spera in una storia incentrata interamente sul rapporto di Lucrecia e Valerio (Jorge López).

Dunque, non rimane altro che attendere per scoprire se questo sogno diventerà realtà. Nel frattempo i fan della serie televisiva si accontenteranno della quarta stagione con Samuel, Ander, Omar, Guzman, Rebeca e Cayetana.