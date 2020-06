Francesca Ferragni, sorella della popolarissima Chiara, ha deciso di cambiare look: ecco dunque come si è mostrata sui social

Come Chiara Ferragni, anche la sorella Francesca è diventata una vera celebrità sui social. In particolare su Instagram la giovane influencer è difatti sempre parecchio attiva, condividendo volentieri scatti fotografici incantevoli con i suoi ammiratori. Non si tratta però solo di immagini in costume o in compagnia dei suoi cari, ma anche di inedite foto di sé stessa. L’ultima, per esempio, risale a poche ora fa e mostra Francesca Ferragni con un look completamente rinnovato.

Francesca Ferragni, nuovo stile

Francesca Ferragni ha dunque deciso di mostrare a tutti i suoi fan il nuovo look, alla stregua di molti altri personaggi della tv e dello spettacolo in generale.

Anche la sorella di Chiara Ferragni ha così letteralmente rivoluzionato i suoi capelli, probabilmente in vista della bella stagione ormai alle porte. Con il caldo e il sole, la giovane ha dunque avuto un vero e proprio “colpo di testa”. Come traspare anche dalla didascalia a corredo della foto, la sorella della blogger cremonese ha dato infatti una spuntatina alla sua folta chioma.





Nessuna scelta radicale, dunque, come ad esempio le tinte schiarenti di Bianca Atzei o Sara Affi Fella, ma solo un piccolo restyle per essere pronta all’estate in arrivo! La sempre all’erta Chiara Ferragni prenderà spunto dalla sorella? Staremo a vedere, nel mentre Francesca ha ricevuto già moltissimi commenti entusiasti per questo suo nuovo taglio.