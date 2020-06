Paolo Ciavarro ha detto la sua in merito alla seconda, discussa rottura tra Pago e Serena Enardu.

La seconda rottura tra Pago e Serena dopo il ricongiungimento nella casa del Grande Fratello Vip ha colto tutto di sorpresa, e ha commentare la vicenda è stato proprio l’ex “coinquilino” della coppia, Paolo Ciavarro, che avrebbe continuato a sentire Pago anche dopo la fine del reality show.

Paolo Ciavarro: la rottura tra Pago e Serena

In tanti sono rimasti stupiti nell’apprendere che tra Pago e Serena la storia sia naufragata di nuovo. I due, che si erano rimessi insieme nella casa del Grande Fratello Vip, erano usciti dal reality show più innamorati che mai e sembrava addirittura che stessero pianificando le nozze.

Poi a sorpresa Pago ha rivelato di aver lasciato Serena perché avrebbe scoperto che lei e Alessandro Graziani avrebbero avuto dei rapporti a lui tenuti nascosti. Il grande clamore suscitato dalla notizia ha raggiunto anche l’ex coinquilino della coppia, Paolo Ciavarro, che ha rivelato di non aspettarsi un simile epilogo per la coppia. “Non me l’aspettavo perché li avevo visti bene, è sempre difficile ricominciare e ricostruire i cocci. È una cosa che uno deve mettere in preventivo che può succedere…”, ha detto l’ex gieffino, che al momento starebbe rispettando la quarantena in Sicilia prima di poter finalmente riabbracciare la fidanzata Clizia Incorvaia, tornata nell’isola in cui è nata durante il lock down.





Dopo l’uscita dal Gf Vip Pago e Paolo si sarebbero sentiti più volte, ma non ora che l’ex gieffino si è lasciato con la fidanzata (ferita ancora troppo fresca, visto che la rottura risale ad appena un paio di settimane fa). “Il fatto di riprovarci vivendo 24 ore su 24 insieme pensavo potesse essere un modo per accelerare il processo di ricostruzione. Quindi ero fiducioso, ma non è bastato”, ha dichiarato Paolo.