Ryan Atwood è stato il protagonista molto amato della serie tv cult "The O.C.": ecco com'è oggi l'attore 41enne

Ryan Atwood è stato il bello e maledetto protagonista dell’iconica serie tv “The O.C.“, che dalla periferia era arrivato a Orange County a stravolgere gli equilibri della cittadina. Mentre ancora molti si chiedono perché gli autori abbiano deciso di far morire Marissa Cooper, ecco com’è oggi Ryan, che nel frattempo ha superato la soglia dei 40 anni.

A dire il vero è Benjamin McKenzie l’attore protagonista di questo revival, che prestò il volto a Ryan Atwood di “The O.C.“. Quest’ultimo fu del resto il vero motore della vicenda, che iniziava proprio con il suo arrivo a Orange County. Il teen drama era di fatto la sua personale avventura nonché una sorta di romanzo di formazione. Nella quarta e ultima stagione lo abbiamo infine lasciato già adulto, affermato architetto e onesto cittadino.

Ma com’è diventato oggi?

Ebbene, il giovane ragazzo di Chino ha superato la temuta soglia degli -anta. Dei quattro attori principali della serie degli anni duemila, Ben è stato forse quello con la carriera più fortunata. Lo abbiamo infatti visto al cinema ne Il fidanzato di mia sorella e in The Report. Tuttavia è sempre nel settore delle serie tv che Benjamin McKenzie ha ottenuto i più grandi riscontri, forse anche maggiori rispetto a quelli raggiunti con lo show che lo ha lanciato. È stato difatti l’agente Ben Sherman in Southland nonché James Gordon in Gotham. Oggi è dunque un 41enne di successo e non ha perso una briciola del suo fascino.