Ad Amici Speciali sbarca la TikTok mania con Sabrina Ferilli

Il tiktok di Sabrina Ferilli, nel corso della finale di Amici Speciali, ha fatto impazzire il web.

TikTok ha contagiato tutti. Dopo l’enorme successo sul web, sbarca in televisione. Precisamente alla finale di Amici Speciali. Nel corso della serata, che ha consacrato Irama vincitore, ci sono stati tanti momenti divertenti. Il siparietto comico con Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello ha conquistato i social.

I due giudici, infatti, si sono sfidati a colpi di TikTok per decretare il vincitore assoluto dell’ormai famosa coppetta super meravigliosa. Dopo aver raccolto, con l’aiuto di Maria De Filippi e dell’altro giurato Gerry Scotti, i due hanno affrontato le challenge che in questi giorni sta facendo impazzire giovani e adulti. Un grande innesto, c’è da dire, della squadra di lavoro della De Filippi che, più che mai, ha capito come il web possa essere un luogo da cui attingere per riempire i programmi televisivi.

La challenge affrontata dalla Ferilli è stata la nota “Sick, with it, cool drop”. Per portarla a compimento è necessario fare due passi di danza con le braccia e far cadere gli occhiali da sole sul viso solamente con un colpo di testa.

Il TikTok di Sabrina Ferilli

Lo spettacolo è stato davvero esilarante. I social, durante quei minuti, sono esplosi. Numerosi sono stati i commenti a favore della Ferilli che, con la sua solita ironia, ha dato vita ad una scena molto divertente.

C’è da dire che Sabrina ha dovuto affrontare la challenge con una difficoltà ulteriore rispetto alla normalità. La ballerina Elena D’Amario, tornata ad Amici dopo l’assenza alla semifinale, ha aggiunto un piccolo particolare. Oltre agli occhiali da sole, la Ferilli ha tenuto tra i denti un cappellino da portare in testa. Insomma, una prova di certo non da poco. La sua bravura e simpatia ha colpito un po’ tutti, compresa la giurata di questa sfida, Eleonora Abbagnato.

La ballerina, infatti, ha finito per decretare proprio l’attrice romana vincitrice della coppa.

Sabrina “Regina di TikTok”

Risate non sono mancate nemmeno con Giorgio Panariello. Il comico si è dovuto cimentare con la “Papu Dance”, altra challenge molto in voga tra i giovani.

Inutile a dirsi, però, che Twitter era tutto schierato con la Ferilli. Da alcuni utenti, addirittura, è stata rinominata la “Regina di TikTok”. Si è anche cimentata in una serie di esercizi fisici a ritmo di musica. Anche in questo caso il risultato è stato davvero esilarante. Sabrina ha dimostrato di avere una grande elasticità e un forte senso di ironia. Doti davvero importanti per sfondare nel mondo di TikTok. Che l’attrice inizi a prendere l’abitudine e inizi a pubblicare anche lei divertenti challenge?.