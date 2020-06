Elena D’Amario torna ad Amici Speciali e sorprende tutti con un Tiktok tutto da ridere.

Nelle ultime ore era circolata la notizia di un presunto abbandono di Elena D’Amario del programma di Maria De Filippi. Il pubblico di Amici aveva temuto di non rivedere Elena nel corso della finale, dopo che in un post, pubblicato lo scorso 29 maggio 2020, aveva fatto presagire un possibile abbandono della trasmissione.

Ricordiamo che Elena è legata alla trasmissione Mediaset da ormai molti anni. Ha partecipato nel 2009, nell’edizione poi vinta da Emma Marrone, come concorrente. Da quel momento è entrata nelle grazie di Maria ed è diventata una delle professioniste più amate della scuola. I fan, nel corso di questi anni, hanno imparato ad apprezzare e conoscere le sue doti artistiche e professionali. Quello che ha insospettito molto è stata la sua assenza nel corso della semifinale di Amici Speciali.

Proprio ieri, però, durante la finale, è ritornata a danzare e ha sorpreso tutti con un divertente Tiktok.

Elena D’Amario torna ad Amici

“Team work. Ti voglio bene Frà. Anche questo progetto lo abbiamo portato a termine con un super Team in un momento molto difficile. Tornare sul set con persone fantastiche, gentili, generose e appassionate del proprio lavoro non ha prezzo. Poi in bocca al lupo speciale alla mia Amici Family per stasera! Performers, squadra tecnica, tutti!.

Vi guarderò da casa e vi applaudirò with love!”. Questo è stato il post che ha scatenato il panico tra i fan della ballerina. Effettivamente, Elena, durante la semifinale, non era presente. Ieri sera, 05 giugno 2020, si è svolta la finale di Amici Speciale. La prima edizione del programma è stata vinta dal cantante Irama. Elena è tornata in puntata. Come al solito ha danzato sulle note delle coreografie del direttore artistico Giuliano Peparini.

E non solo.

Elena D’Amario prof di Amici?

Elena ha girato un piccolo tutorial per Sabrina Ferilli. L’attrice, infatti, doveva imitare le mosse della ballerina. Un momento davvero ironico.

I fan della ballerina si sono divertiti. Dunque, almeno per il momento, l’allarme sembra essere rientrato. Amici dovrebbe tornare in onda il prossimo autunno. Che questa sia stata veramente la sua ultima stagione nel programma che l’ha lanciata nel mondo della danza professionistica? Molti rumor, addirittura, volevano Elena come candidata per diventare nuova professoressa di Amici a partire dal prossimo anno. Ricordiamo che la D’Amario, per qualche stagione, è stata anche prima ballerina di un’importante compagnia di danza a New York. Se davvero dovesse diventare professoressa, sicuramente, avrebbe tanta esperienza da trasmettere ai futuri allievi. Lei ancora non ha smentito ne confermato nulla. Non ci resta che attendere un suo segnale.