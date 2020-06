Il padre di Mel Gibson è morto alla veneranda età di 101 anni, vissuti sempre dichiarandosi antisemita e ultra-cattolico.

Hutton Gibson, padre del famoso attore e regista di Hollywood Mel, è morto all’età di 101 anni lo scorso 11 maggio all’ospedale Los Robles di Thousand Oaks, dove era ricoverato. Negli ultimi anni il padre è sempre stato al centro di molte polemiche per il suo dichiarato antisemitismo e complottismo contro la nuova chiesa cattolica.

Fu uno dei primi a dichiarare che l’Olocausto fosse solo un’invenzione.

Mel Gibson, morto il controverso padre

All’età di 101 anni si è spento Hutton Gibson, il padre del più famoso attore Mel, morto lo scorso 11 maggio presso Los Robles Hospital and Medical Center di Thousand Oaks, in cui era ricoverato da tempo.

Non si registrano dichiarazioni da parte del figlio e della famiglia.

L’Olocausto una “invenzione”

La scomparsa di Hutton però non sarà compianta da molti, visto il suo recente passato costellato di dichirazioni scioccanti e controverse. Il padre di Mel Gibson, infatti, era un dichiarato antisemita e proprio per questo suo status per anni è rimasto al centro di numerosi dibattiti etici-morali negli Usa.

Tra il 2003 e il 2004, periodo che vide il figlio Mel alla regia de “La Passione di Cristo“, il padre pronuciò frasi davvero imbarazzanti sugli ebrei e il loro Olocausto, affermado che fosse stato “gonfiato” e dichirando che fosse tutta un’invenzione :”È tutto, forse non proprio tutto, una finzione.

Ma per la maggior parte lo è”.





Ultra-ortodosso

Hutton Gibson ebbe da ridire anche nei confronti della chiesa cattolica moderna, troppo permissiva a suo dire, e contro Papa Giovanni Paolo II il “baciatore del Corano“,sostenendo che il Concilio Vaticano II fosse solo un complotto massonico architettato dagli ebrei.

Nel 1968, in Australia, Mr Gibson fondò Alleanza, una setta religiosa ultra-tradizionalista e ortodossa che incominciò ad avere adepti quando il figlio Mel divenne una celebre stella di Hollywood.