Oroscopo settimanale di Paolo Fox dall’8 al 14 giugno 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox rivela come saranno questi due parametri secondo l'oroscopo nel periodo settimanale dall'8 al 14 giugno 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni dell’oroscopo settimanale dall’8 al 14 giugno. Qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dall’8 al 14 giugno 2020

Si tratta di un ottimo periodo per Gemelli e Acquario, quotati con cinque punti su cinque.

Difficoltà invece per i nati sotto il segno del Sagittario che ne ha soltanto due.

Ariete

Venere è favorevole e ci sono belle opportunità: potrebbe essere una settimana decisamente importante per chi cerca relazioni che durano nel tempo. Gli incontri migliori arrivano a partire da questa parte del mese fino alla fine di luglio.

Toro

Se si ha già avuto occasione di fare nuovi incontri e si ha avviato una nuova relazione è il caso di approfondire questo legame, anche in vista dei prossimi mesi.

Quanto al lavoro, è importante mettere il massimo impegno ma senza aspettarsi soluzioni immediate perché Saturno è contrario.

Gemelli

Le conoscenze sono favorite e con Venere nel segno è difficile non ottenere qualche novità. Da questa settimana ci sono più positività e speranze e anche le coppie che hanno discusso per motivi di lavoro possono tornare a organizzare qualcosa di costruttivo.

Cancro

Non è facile andare d’accordo con il proprio partner perché questioni di lavoro o situazioni esterne al rapporto potrebbero diventare motivo di contrasto.

Per quanto riguarda il campo lavorativo, questo è il momento delle opportunità da sfruttare dato che Mercurio transita nel segno.

Leone

E’ un cielo che porta grande trasporto, dato che Venere continua un passaggio importante fino alla fine di luglio. Le giornate in arrivo regalano anche un fascino particolare sia dal punto di vista di incontri fortunati che di un ritorno della passione. Periodo fertile per le coppie che possono avere un figlio.

Vergine

Il consiglio è quello di cercare di non arrabbiarsi anche se ultimamente in amore ci sono state lontananze psicologiche e forse anche fisiche. Per le coppie c’è l’esigenza di rivedere alcune spese per pareggiare i conti e riportare serenità in famiglia.

Bilancia

Non è escluso che queste stelle finiscano per generare qualche emozione in più. Torna la voglia di amare e Venere protegge anche le nuove storie, che in questa settimana possono ricevere una spinta in più e diventare ancora più solide.

Scorpione

Si tratta di un periodo stancante e proprio per questo si cerca l’amore o un riferimento stabile. Presto Venere tornerà favorevole e agosto sarà un mese che porterà una serie di risposte. Le coppie che hanno discuso in passato devono trovare un accordo ma con molta attenzione: è facile che la suscettibilità prenda il sopravvento.

Sagittario

E’ un cielo incerto per i sentimenti. Le nuove storie possono generare illusioni e c’è anche chi ha due relazioni in ballo e non riesce a fare chiarezza. Quanto al lavoro, coloro che hanno già fatto richieste possono avere risposte ma non troppo chiare. La crisi degli ultimi mesi causata dal coronavirus potrebbe anche aver portato ad una riflessione profonda: continuare o no?

Capricorno

Qualche dispiuta d’amore è stata più difficile del previsto e ha portato polemiche. Sono comunque stelle interessanti per chi vuole fare progetti legati al periodo estivo e che rendono possibile rafforzare una relazione.

Acquario

Gli incontri della settimana sono piuttosto favoriti, anche quelli che servono per chiarire una questione familiare rimasta in sospeso da tempo. Con Venere e Saturno favorevoli si ha la possibilità di fare ordine nella propria vita di famiglia.

Pesci

Non è una settimana facile e le storie d’amore nate da poco potrebbero essere più complesse del solito da gestire. Giove aiuterà poi a portare avanti progetti lavorativi con più tranquillità.