Veronica, dopo l’uscita da Uomini e Donne, torna a parlare del suo rapporto con Giovanni.

La storia tra Veronica e Giovanni ha tenuto banco nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne. Proprio la scorsa settimana, la weeding planner romana ha deciso di lasciare definitivamente il programma, per seguire il suo Giovanni. E’stato un addio non privo di polemiche quello della wedding planner romana.

Ricordiamo, infatti, che Veronica è stata considerata da molti protagonisti del parterre una donna falsa e in cerca solo di telecamere. Lei, dal canto suo, non ha esitato a seguire il calciatore campano che ha deciso di lasciare Uomini e Donne, a causa di un blocco emotivo. “Nessuno è riuscito a capire miei reali sentimenti. Erano tutti concentrati ad attaccarmi, ma quello che provo per Giovanni è forte e vero”, ha dichiarato al settimanale di Uomini e Donne.

Non ha esitato a rispondere agli attacchi di Roberta e di Armando Incarnato, con cui ha anche avuto una lunga e tormentata storia d’amore. “Con Armando la conoscenza era nata in modo simpatico, riuscivamo a vederci spesso, vivevamo in un contesto di normalità, ma ci sono state sempre persone di mezzo e il suo carattere non mi ha permesso di lasciarmi andare. Eravamo in pace e subito dopo in guerra”.

Veronica sulla storia con Giovanni

Veronica ha confessato di nutrire un forte sentimento nei confronti di Giovanni. Dice di non aver avuto, negli ultimi due anni, un’attrazione così forte come quella con il napoletano. “Ho tutta la voglia di mettermi in gioco per Giovanni. Conosco le sue riserve, so che anche io dovrò andarci con i piedi di piombo, visto che ho un passato turbolento e pensate, ma non è semplice far guidare i sentimenti dalla ragione.

La conosce tra me e lui è passata a un livello di profondità che non può lasciarmi indifferente”. Veronica ha anche aggiunto che rimanere in studio senza Giovanni non sarebbe stato semplice. Lo avrebbe avuto nei suoi pensieri e sarebbe mancata la sincerità che la contraddistingue. “La sincerità è sempre stata al primo posto per me”, ha aggiunto.

Veronica contro Armando e Roberta

Non sono mancate parole pesanti nei confronti dei suoi colleghi Armando e Roberta con cui c’è stata una guerra continua nelle ultime puntate.

“Quando ho iniziato a conoscere Giovanni, Armando era uscito con Roberta da un giorno. Per lei è solo una questione di competizione femminile con me”. La romana ha poi concluso la lunga intervista con parole di forte speranza per il periodo che sta vivendo. “Cercherò di trovare in pizzico di normalità lontano dagli attacchi e da qualsiasi pressione. Gli ho detto solo una cosa: viviamoci”. Insomma, le premesse per un’importante storia d’amore ci sono tutte. Resta da capire se, una volta fuori dal programma di Maria De Filippi, i sentimenti continuino o tutto svanirà.