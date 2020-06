Michele Emiliano ha dettato il suo numero di cellulare in diretta da Mara Venier.

Quella andata oggi in onda è davvero una delle puntate più incredibili e rocambolesche di tutta la stagione di Domenica In. Come se non bastassero le gaf di Mara Venier, sul cioccolato prima e con Claudia Mori, poi. Ospite del salotto della conduttrice veneta è stato il governatore della Puglia Emiliano.

Il politico ha avuto modo di parlare della situazione economica e sanitaria della sua regione, a seguito della pandemia per il coronavirus. Nel bel mezzo dell’intervista, il governatore ha dettato il suo numero di telefono. L’imbarazzo è ovviamente tanto. Nessuna persona conosciuta, che sia della tv o della politica, ha mai comunicato in pubblico il proprio contatto telefonico. Come sappiamo, in molti cercano riservatezza. Cosa di cui non ha tenuto conto Michele Emiliano.

Mara Venier e il numero di Emiliano

“E’ il mio numero vero, è l’unico che ho. I pugliesi sono così bravi ed educati che lo utilizzano con precisione” ha dichiarato Emiliano. “Il mio numero è 33584..”. Lo ha fatto davvero. Ovviamente, la conduttrice della trasmissione, Mara Venier, incredula, è colta di sorpresa. Per capire se quello dettato fosse effettivamente il suo numero, Mara decide di farsi ridare il numero. “Emiliano, ridammi il tuo numero.

Non ci credo che hai dato il tuo numero in diretta, ti sto chiamando”, dice la conduttrice. La Venier fa anche una prova telefonica e quel numero a cui stava chiamando era veramente di Emiliano. Il governatore accende lo smartphone e quasi svela il numero della sua interlocutrice: “Il tuo numero è 348…? Ora mi stanno chiamando in parecchi”. Insomma, per Mara Venier, quella di Domenica In di oggi, domenica 7 giugno, è stata una puntata davvero molto ricca.

Sicuramente difficoltosa a causa delle sue complicazioni fisiche. Nonostante tutto, però, un grande sorriso è riuscita a strapparcelo.