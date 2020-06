Elisabetta Gregoraci è stata di recente protagonista di un video su Tik Tok che non è passato di certo inosservato.

La gaffe di Elisabetta Gregoraci

Dopo mesi trascorsi a casa a causa del lockdown finalmente è possibile andare al bar a prendere un caffè ed Elisabetta Gregoraci ha deciso di allietare i propri fan con un video su Tik Tok proprio mentre beve un caffè al bar.

Fin qui nulla di male, se non fosse per altro che la nota showgirl ha commesso una gaffe che gli utenti del web hanno subito notato.

Innanzitutto Elisabetta Gregoraci si trova in un luogo chiuso senza mascherina. In secondo luogo dà il cinque al cameriere e poi subito dopo si mette le mani in faccia. Due piccoli gesti, quindi, che vanno a contrastare con le norme che bisognerebbe seguire per evitare la diffusione del coronavirus.

Sono tanti quindi gli utenti che non hanno perso l’occasione per sottolineare quanto successo, facendo notare alla showgirl la gaffe commessa.

Nel frattempo la showgirl continua a condividere con i propri fan momenti della propria quotidianità tramite social. Ospite qualche settimana fa di Caterina Balivo a Vieni da me, inoltre, Elisabetta Gregoraci ha parlato di tradimenti e a tal proposito ha affermato: “Sempre meglio non saperlo, ma secondo me sì.

Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io: ‘Oggi sei cascata male, vatti a fare un giro’. Poi ho comunque perdonato, perché erano cose abbastanza soft”.





Per poi aggiungere: “Nella mia vita ho vissuto tante altre vite, non parlerei di scelte sbagliate. Farei altre scelte su alcune cose. Però, tutte le scelte che ho fatto mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi“.