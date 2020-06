La dama è stata di recente vista in giro per Roma assieme al corteggiatore conosciuto nel corso del dating show targato Maria De Filippi.

Tra i protagonisti indiscussi del trono Over, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano ad essere al centro dell’attenzione. In particolare la dama è stata di recente vista in giro per Roma assieme al corteggiatore conosciuto nel corso del dating show targato Maria De Filippi e in molti iniziano a chiedersi se i due intendano realmente frequentarsi al di fuori del programma.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Gemma Galgani è senz’ombra di dubbio una delle principali protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Di recente è finita al centro dell’attenzione per via del suo corteggiatore, Nicola Vivarelli, di 26 anni. In molti, infatti, mettono in dubbio l’autenticità dell’interessamento del ragazzo per via della differenza d’età. Alcuni recenti scatti, però, farebbero pensare al contrario. Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, infatti, sono stati di recente beccati assieme per le vie di Roma.

Un gruppo di ragazze ha fatto un video in cui si vedono Gemma e Nicola Vivarelli passeggiare da soli come una normale coppia. Sembra, inoltre, che non ci fossero le telecamere della redazione a filmare il loro incontro.

Immagini che intensificano i rumors in base ai quali i due diretti interessati sarebbero intenzionati ad uscire assieme dal programma, per continuare la loro frequentazione lontano dalle telecamere. Al termine della stagione di Uomini e Donne, d’altronde, manca poco e non resta quindi che attendere di vedere come finirà.



Nel frattempo ricordiamo che nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne Tina Cipollari ha messo in dubbio il reale interessamento del ragazzo, soprattutto perché il 26enne, pur essendo da solo con Gemma, non ne ha approfittato per darle un bacio.

Parole che Sirius non sembra aver particolarmente gradito, chiedendo agli opinionisti di rispettare i suoi tempi.