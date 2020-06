Rita Dalla Chiesa, nel corso di Italia Si, ha chiesto scusa a Manuel Bortuzzi.

Come tutti i sabati pomeriggi, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Italia Si, condotta da Marco Liorni. In studio con lui i quattro opinionisti fissi: Mauro Coruzzi, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Rita Dalla Chiesa. Proprio la figlia del grande generale Dalla Chiesa, è stata coinvolta in un momento abbastanza particolare.

Nel corso della puntata,infatti, Rita ha sorpreso tutti i telespettatori della trasmissione con una confessione che nessuno si aspettava. In studio era presente Diego Ingrassia, uno dei massimi esperti di analisi emotivo-comportamentali. Stava facendo delle domande ai quattro opinionisti del programma al fine di analizzare e studiare le loro espressioni. Quando tocca a Rita, però, accade una cosa che lascia in imbarazzo anche il conduttore Marco Liorni.

Rita Dalla Chiesa e la battuta

L’esperto di analisi emotivo-comportamentale ha chiesto a Rita se avesse dovuto scusarsi di qualcosa con qualcuno. Quasi inaspettatamente, la Dalla Chiesa, coglie la palla al balzo. Ha intenzione di scusarsi con una persona presente li in studio, che fa parte del cast del programma con cui lavora. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo. “Devo chiedere scusa a qualcuno che lavora con noi in questo studio. In una puntata precedente, per spronarlo, dopo tutto quello che ha passato, ho fatto una battuta che non avrei dovuto fare”.

Queste sono state le parole di Rita. Ricordiamo che Manuel è il famoso nuotatore rimasto coinvolto in uno spiacente incidente e costretto alla sedia a rotelle. Non sappiamo quale battuta o parola offensiva abbia pronunciato l’opinionista nei confronti del ragazzo.

Marco Liorni su Manuel Bortuzzo

I telespettatori da casa sono rimasti basiti dalla confessione di Rita. Nessuno si aspettava che potesse essere successo qualcosa tra gli opinionisti di Italia Si. In studio, invece, pare che ne erano tutti a conoscenza.

Anche Marco Liorni è intervenuto e ha cercato di chiarire la situazione. Ha detto che Manuel, in realtà, non se l’è mai presa. Questione risolta, quindi, tra i due.