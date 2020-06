Gaffe di Luciana Littizzetto a Domenica In, quando chiede a Mara Venier del fidanzato. Prontamente arrivano le sue scuse.

Luciana Littizzetto fa una bella gaffe in onda su Domenica In, programma condotto da Mara Venier. L’ospite speciale della padrona di casa era convinta che questa fosse fidanzata, quando in realtà è invece sposata da ben 15 anni. La comica, con un’uscita divertente, ha commesso un piccolo scivolone.





La gaffe di Luciana Littizzetto

“Ma come fa il tuo fidanzato ad abbracciarti?”, questa la domanda della Littizzetto alla Venier, mentre si parlava dell’argomento abbracci durante la puntata di oggi, 7 giugno 2020, di Domenica In.

Il dubbio della comica deriva dal fatto che la famosa conduttrice sia molto prosperosa, ma la concentrazione si è spostata principalmente sul fatto che la fase fidanzamento l’abbia già ampiamente superata.

“Fidanzato? Mio marito. Io sono sposata da 15 anni e stiamo insieme da 20“, ha replicato Mara Venier, incredula. La Littizzetto ha cercato subito di rimediare chiedendo scusa, distogliendo l’attenzione dalla gaffe per scherzare poi sul precario equilibrio della conduttrice.

“È un miracolo che tu ti regga in piedi la maggior parte delle volte”, ha detto, sempre facendo riferimento alla prosperosità della Venier, che cadrebbe in continuazione a causa di questo “peso”.

In Tv con il gesso

La stessa Mara Venier si è presentata con un gesso alla gamba durante la puntata di oggi di Domenica In, per via di una brutta frattura che però non le ha impedito di condurre il programma.

Luciana Littizzetto, prima della pandemia, ha subito un grave incidente che le ha causato la frattura della rotula del polso.

Costretta a letto per diverso tempo, convalescente e dolorante, la comica e conduttrice televisiva ha giustamente dovuto sospendere la sua presenza alla trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa.