Mara Venier mangia del cioccolato credendo di non essere in onda.

Nonostante la brutta frattura che l’ha colpita nel corso della settimana, Mara Venier sa come suscitare la risata nel telespettatore. L’ ironia, come tutti sappiamo, è il suo marchio di fabbrica. Nel corso della puntata, infatti, la conduttrice veneta è stata colta da un improvviso languorino.

Non ha saputo resistere e ha mangiato un po’ di cioccolato che aveva sulla sua scrivania. Con molta probabilità, la Venier pensava di non essere ripresa e ha approfittato di quegli istanti per soddisfare il suo appetito. Ha preso una barretta di cioccolato, probabilmente al latte, l’ha scartarla rapidamente, ha rotto quattro quadratini e l’ha addentata. Non era consapevole, però, del fatto che la telecamera era, invece, proprio su di lei.

Il tutto è avvenuto mentre stava intervistando Luciana Littizzetto, in collegamento da casa sua a Torino.

Mara e il cioccolato

I telespettatori più attenti non hanno mancato nemmeno questo appuntamento. I più fedeli hanno notato il divertente episodio e, dopo pochi minuti, è diventato virale sui social. La risata è assicurata. Non si tratta di una vera e propria gaffe in realtà. Mara, infatti, credeva che il regista avesse spostato l’inquadratura sulla sua ospite in collegamento da Milano.

Del resto, tutti sappiamo che la conduttrice di Domenica In è molto golosa. Durante questa quarantena, infatti, ha postato molti video mentre si dilettava a cucinare delle deliziose pietanze. Proprio nel corso di una delle ultime puntate, in cui era ospite lo chef Gennaro Esposito, ha confessato che circa quattro volte a settimana prepara il famoso gateau di patate. Con molta probabilità non aveva pranzato per essere in tempo agli studi di Domenica In.

Ma non è finita qui.

Mara e lo scherzoso fuoriprogramma

Oggi è una giornata molto particolare. Sembra che l’ironia e le gaffe la perseguitino. Non solo il frame con la barretta di cioccolato al latte.

Nel corso della puntata, ospite è stato anche Alberto Matano. L’uomo ha raccontato la sua bella avventura, durante questi lunghi mesi, alla guida della Vita In Diretta insieme a Lorella Cuccarini. Ad un certo punto la conduttrice manda la pubblicità. Quando rientra in onda, la Venier viene colta, ancora una volta, di sorpresa. Mara stava scambiando dei messaggi vocali con Claudia Mori, la moglie di Adriano Celentano. All’inizio non si era resa conto di essere tornata in onda, tanto che ha continuato a chattare con l’amica. Insomma, nonostante le difficoltà, la Venier, in modo naturale, sa come mettere di buon umore chi la guarda. I suoi video sono diventati virali e stanno girando sulle bacheche di tutti i social network.