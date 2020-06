Mara Venier è tornata a Domenica In con il gesso a una gamba e ha confessato il suo periodo di difficoltà.

Per Mara Venier, la settimana appena trascorsa non è stata delle più semplice. La conduttrice di Domenica In, infatti, ha subito una brutta frattura al ginocchio. Per qualche giorno è stata costretta a rimanere a letto. Fino all’ultimo la conduzione di Domenica In era in bilico.

Solo giovedì scorso, Pierluigi Diaco, ad Io e Te, ha anticipato che i medici avevano dato l’ok. Ed ecco che oggi, 7 giugno, la Venier è tornata in onda. In collegamento con il Tg1, pochi minuti prima che iniziasse la sua trasmissione, Mara ha parlato del difficile periodo che sta affrontando. “La frattura è molto dolorosa, ma cerco di andare avanti”, ha dichiarato al giornalista del Tg. Insomma, la Venier è davvero indistruttibile e non sembra farsi abbattere da nulla.

Continuerà a condurre Domenica In fino al 28 giugno, data in cui dovrebbe tenersi l’ultima puntata di questa particolare stagione televisiva.

Mara Venier continua Domenica In

Solamente dopo l’ultima puntata, la Venier potrà godersi il meritato riposto durante la lunga vacanza estiva. Il conduttore del Tg1, in modo molto ironico ha voluto scherzare con Mara. Con indosso una veste di colore verde speranza, colore molto significativo ha replicato. “Si, sono proprio indistruttibile.

Guarda come sono conciata. Tanto sono ancora qua”. Anche lei ha cercato di sorvolare il problema mostrando il suo lato comico. In apertura di puntata, la conduttrice di Domenica In, ha detto: “Ho fatto una puntata con un dolore terribile, tanto il rapporto col pubblico è fatto di onestà e sincerità. Qualcuno mi ha detto di fermarmi, ma non volevo. Mi sembrava brutto fermarmi con questa frattura”. Ancora una volta, dunque, la conduttrice ha dimostrato il grande affetto che nutre nei confronti del pubblico.