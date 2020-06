Il principe Nikolai di Danimarca è lo scapolo reale più ambito d’Europa.

Nel mondo delle grandi monarchie, sono tanti gli uomini rimasti scapoli. Se a Londra, entrambi i nipoti della regina Elisabetta, sembrano essersi sistemati, in Danimarca non si può dire lo stesso. Nikolai Di Danimarca, che compirà 21 anni il prossimo agosto, è lo “scapolo reale più ambito”.

Il ragazzo, ricordiamo, è nipote della regina Margrethe II di Danimarca e del principe Henrik. Sin da quando era giovane, ha iniziato a sfilare e fare il modello. A febbraio del 2017, infatti, ha sfilato sulla passerella per Burberry. Da quel momento non si è più fermato. Ovviamente, in questo è stato aiutato anche dai suoi occhi verdi e dal fascino alla Harry Styles. Attualmente fa parte di un’agenzia molto importante in Danimarca, la Scoop Models.

Nonostante questa vita così frenetica, tra passerelle e feste di gala, il giovane Nikolai non è impegnato in nessuna relazione sentimentale.

Nikolai è lo scapolo più ambito

Nikolai è settimo in linea ereditaria. Ciò vuol dire che non avrà mai la possibilità di indossare la corona di monarca della Danimarca. Proprio per questo motivo, il padre di Nikolai, qualche tempo fa ha scritto: “Sarà libero di condurre il suo futuro come meglio crederà. Non sarà obbligato a rappresentare la corona”. Il ragazzo dal sangue blu, infatti, oltre che nella moda si è cimentato anche nella musica house.

Due anni fa, in occasione del suo diciottesimo compleanno, si è svolto un elegante party a bordo dello yacht reale Dannebrog. Se a quel tempo si diceva che il reale non fosse fidanzato, la musica sembra non essere cambiata. Intorno a Nikolai c’è da sempre un grande alone di mistero.

Nikolai è anche un modello

Non ha nemmeno un suo profilo Instagram personale. Quindi, semmai dovesse iniziare una relazione con qualcuno, sarà davvero difficile scoprirla.

Anche se non indosserà la corona di Danimarca, per il momento, può vantare il titolo di scapolo reale più ambito in Europa. Nikolai e suo fratello Felix non hanno avuto una vita sempre rose e fiori, nonostante il titolo nobiliare. Sono cresciuti, infatti,insieme a mamma Alexandra. Il padre Joachim, dopo il divorzio dalla moglie, ha iniziato una nuova vita ed è sposato con la francese Marie Cavallier, da cui ha avuto due figli. Intanto Nikolai non sembra dar peso al fatto di essere single. Continua la sua vita in modo sereno e tranquillo. Si divide tra la musica e la moda. Per il momento, con il benestare dei genitori, ha deciso di non iniziare il percorso militare all’Accademia di Copenaghen per portare avanti le sue passioni.