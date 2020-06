Ascolti in calo per Barbara D’Urso? Lo share non supera l’11.4%

Barbara D'Urso perde lo scettro di Regina incontrastata della TV? Gli ascolti dei suoi programmi sarebbero negativi.

La Regina incontrastata dei programmi Mediaset sta perdendo il suo potere? I suoi ascolti nella serata di domenica 7 giugno non hanno superato l’11.4% di share con 1.8 milioni di spettatori, e c’è già chi grida al flop televisivo.

Barbara D’Urso: gli ascolti

Secondo un rumor circolato sui social gli ascolti televisivi di Barbara D’Urso sarebbero in netto calo e in una prima serata come quella di domenica 7 giugno la conduttrice avrebbe ottenuto solo l’11.4% di share, uno dei dati più bassi nella storia dei suoi programmi. La conduttrice ci ha sempre tenuto in prima persona a rimarcare i dati positivi ottenuti dai suoi programmi, ma in passato c’è anche chi l’ha accusata di diffondere dati falsati e non sempre corrispondenti al vero.





Quest’anno la conduttrice è stata – come sempre – al centro di aspre polemiche: la sua “preghiera in diretta” con l’ex ministro dell’Interno le è persino valsa una petizione online (che ha ottenuto centinaia di migliaia di firme in poche ore) per chiedere l’abolizione dei suoi programmi tv.

Carmelita non ha fatto menzione alla cose e ha continuato a condurre come sempre, anche in piena emergenza Coronavirus (con ben 2 programmi all’attivo). Presto tornerà in onda anche col suo attesissimo Grande Fratello, nonostante nelle scorse settimane alcune rumor circolati in rete avrebbero insinuato che sarebbe stato Alfonso Signorini a sostituirla alla conduzione del programma (voce smentita dallo stesso conduttore via social).