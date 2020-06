Ospite a TvTalk, Caterina Balivo è tornata sulla decisione di lasciare Rai 1 parlando di una possibile offerta di Mediaset

Ospite di TvTalk su RayPlay, Caterina Balivo ha confermato l’addio a Vieni da Me nel giorno dell’ultima puntata di stagione dello scorso 29 maggio. Con un discorso in apertura, la bella e brava conduttrice partenopea ha di fatto salutato il pubblico di Rai 1, lasciando la poltrona a un collega non ancora precisato.

“Ho deciso di mollare perché a me piacciono le sfide. Questa è una sfida meravigliosa, iniziata lo scorso anno controcorrente. Pian piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali. Sono contenta di aver fatto questo grande lavoro, ma penso di non avere più l’energia per fare un altro anno di Vieni da Me. Nel rispetto per il pubblico e per le mie sensazioni ho preferito lasciare”.

Caterina Balivo: futuro in Mediaset?

Non è dunque chiaro quale sarà il futuro lavorativo di Caterina Balivo, anche se lei stessa ha smentito l’ipotesi di una pausa. “Non sono stanca, ho più voglia di prima. Ma credo che il percorso si sia concluso dopo 15 anni di pomeriggio. L’ex concorrente di Miss Italia non si è nemmeno sbilanciata sul suo successore, che potrebbe anche essere un uomo. “Spero che quella fascia possa mantenere un pubblico femminile importante, perché è delicata e traghetta le telespettatrici per tutto il pomeriggio della rete”.





In conclusione, in merito al suo futuro televisivo, Caterina non ha escluso un cambio di rete di fronte a un’offerta interessante, forse anche di Mediaset. “Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace.

Sono in Rai dal 1999 e sono grata a questa azienda, ma non escludo nulla”, ha di fatto commentato.