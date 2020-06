Clizia Incorvaia ferita: “Ha tentato di farmi fuori”

Clizia Incorvaia mostra le ferite sui social: l'influencer sarebbe caduta per colpa del fidanzato, Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia ha scritto in un post via social che il suo fidanzato, Paolo Ciavarro, avrebbe tentato di “farla fuori”. A seguire l’ex moglie di Francesco Sarcina ha spiegato il motivo del suo post.

Clizia Incorvaia ferita: la foto

Paolo e Clizia Incorvaia si sono ricongiunti dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus e oggi sembrano essere più felici che mai. I due hanno condiviso alcuni post via social direttamente dalla Sicilia, terra natale dell’ex moglie di Francesca Sarcina dove stanno trascorrendo un periodo di vacanza ora che hanno finalmente potuto riabbracciarsi. Nel tentativo di fare uno scatto in posa proprio difronte a uno dei monumenti siciliani, Paolo Ciavarro deve inavvertitamente aver fatto cadere Clizia che però, a quanto dimostrato dal suo post, l’avrebbe presa con ironia: “Prima che Paolo tentasse di farmi fuori”, ha scritto l’ex gieffina, che a seguire nelle sue stories ha mostrato di essersi sbucciata gambe e braccia.

I due sembrerebbero essere più affiatati che mai e a quanto pare Paolo avrebbe fatto la conoscenza della piccola Nina, la figlia che Clizia Incorvaia ha avuto dal suo ex marito.

La coppia aveva affermato di soffrire molto della lontananza imposta dall’emergenza Coronavirus, e non appena hanno avuto occasione si sono rivisti proprio a casa dell’influencer in Sicilia.