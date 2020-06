Daniele Santoianni è tornato in libertà: sconterà la sua pena ai domiciliari.

Risvolto nel caso di Daniele Santoianni. L’ex concorrente del Grande Fratello è tornato in libertà ed è agli arresti domiciliari. Il Tribunale di Palermo, infatti, ha disposto l’immediata scarcerazione. Il ragazzo era stato indagato a causa di una sua presunta affiliazione con il clan mafioso dell’Acquasanta.

Daniele è tornato in libertà e ha avuto modo di rilasciare le prime dichiarazioni in merito alla sua posizione. Ha voluto precisare che le accuse che gli sono state mosse, hanno finito per destabilizzarlo. È molto giù da un punto di vista psicologico. Grazie al minuzioso lavoro dei suoi legali, Daniele è stato scarcerato. Le accuse nei suoi confronti, dunque, sono cadute. L’ex gieffino era stato accusato di intestazione fittizia di beni con aggravante mafiosa.

Dopo il processo, il ricorso presentato dagli avvocati di Santoianni è stato accolto. L’incubo, quindi, sembra essere finito.

Daniele Santoianni ai domiciliari

Daniele era stato accusato di aver fatto da prestanome di una società per la vendita di caffè legata al clan Acquasanta. Ora è finalmente tornato in libertà e ha fatto le prime dichiarazioni dopo la scarcerazione. “Da un giorno all’altro mi sono sentito dare del mafioso. Hanno distrutto me e soprattutto la mia famiglia.

Ora il mio cuore ha ricominciato a battere”. Daniele, quindi, ha detto di aver passato un periodo davvero molto difficile sia per lui che per la sua famiglia. La cosa che più di ogni altra l’ha turbata, è stata l’accusa di essere un riciclatore di soldi della mafia. Il concorrente della decima edizione del Grande Fratello, ha poi continuato dicendo che è caduta ogni accusa nei suoi confronti, grazie a dei documenti che dimostravano la sua innocenza in ordine a questa situazione.

Daniele e la sua attività lavorativa

Anche in situazioni del genere, c’è spazio per il gossip. Molte testate hanno definito Daniele uno sciupafemmine. Sa you anni ha precisato che ha una compagna da più di dieci anni e anche un figlio di sette mesi. Nelle dichiarazioni all’Agi, il ragazzo ha finito anche per parlare dei suoi fatturati: “L’unica in cui ho investito e perso dei soldi, ma con una ditta di noleggio di auto di lusso e una società che si occupa di energia ed efficientamento energetico che ha un portafoglio di clienti da 30 milioni di euro”.

Dunque, stando alla sua versione dei fatti, Daniele non ha mai avuto a che fare con la società di caffè. Svolge un’attività lavorativa completamente diversa rispetto a quanto emerge dai verbali degli inquirenti. Adesso inizia una nuova pagina per Daniele con la compagna e la figlia. Per un periodo di tempo sarà ai domiciliari.