Emma Marrone ha raccontato ai fan i dettagli della sua ultima visita di controllo e ha voluto lanciare un messaggio di speranza.

Emma Marrone, che negli scorsi mesi aveva preoccupato i fan per via del ritorno della sua malattia, ha aggiornato i suoi ammiratori scrivendo che si sarebbe sottoposta a una visita di controllo e che per la prima volta andrebbe tutto bene.

Emma Marrone come sta? La confessione

Dopo aver lottato contro il cancro Emma Marrone torna ad aggiornare i suoi fan: la cantante ha rivelato di essersi sottoposta a una visita di controllo che l’avrebbe confortata e ha voluto lanciare un messaggio per tutti i suoi giovani fan che si trovino a dover combattere contro gravi malattie. “Ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo.

Ce la farete anche voi, mi raccomando”, ha affermato la cantante.





Nel 2019 Emma aveva annullato i suoi concerti e si era presa un periodo di pausa dai social annunciando il suo ritorno solo dopo l’ennesimo intervento a cui si era sottoposto.

Tutto per fortuna si sarebbe concluso per il meglio e oggi la cantante ha affermato di stare bene. In tanti via social le hanno espresso la propria solidarietà e il proprio affetto, e in molti si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Da sempre Emma ha voluto trasmettere il suo coraggio ai suoi fan raccontando il suo percorso con la malattia e di quanto si senta fortunata oggi a stare bene.

La cantante negli scorsi mesi ha anche detto la sua in merito all’emergenza Coronavirus e come sempre ha voluto mandare messaggi di speranza ai suoi fan, anche se in occasione del suo compleanno si è lasciata prendere da un momento di sconforto (avrebbe dovuto festeggiarlo con un concerto all’Arena di Verona per il suo tour, ma purtroppo a causa dell’emergenza molti eventi sono stati annullati).