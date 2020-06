Il premier Giuseppe Conte è stato fotografato a cena la compagna Olivia: la foto della serata di relax del Presidente del Consiglio

In un momento di rara libertà, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato immortalato per la prima volta al ristorante dall’inizio dell’emergenza da Coronavirus. Il Premier si è concesso di fatto una sera di relax, in compagnia della compagna Olivia Paladino, seduta accanto a lui in attesa di quanto ordinato.

Giuseppe Conte, cena segreta con la compagna Olivia Paladino lontano da Roma: sorpresi da Rino Barillari https://t.co/YgMyKjFNEA @leggoit — davide desario (@davidedesario) June 8, 2020

Giuseppe Conte: cena con la compagna

L’avvocato Giuseppe Conte, liberatosi dei problemi legati al Mes, si è dunque ritagliato finalmente del tempo per concedersi una serata insieme alla sua dolce metà.

Sorpreso al ristorante “Benito al Bosco” di Velletri, il Premier ha peraltro scelto una location non propriamente qualunque. Lo chef Benito Morelli è infatti di casa a Palazzo Chigi, dove spesso e volentieri ha preparato pranzi di gala per la Presidenza del Consiglio fin dai tempi di Silvio Berlusconi. Proprio lui, del resto, diede vita al pranzo a Villa Madama in onore del leader cinese Xi Jinping.

Pur mantenendo intatta tutta la propria eleganza, in occasione della cena il presidente Conte ha tuttavia deciso di fare a meno dell’inseparabile cravatta. Insieme alla compagna Olivia ha scelto delle portate a base di crudi, ossia una catalana di gamberi e paccheri con pesce accompagnati da vino bianco. La cena super blindata è stata dunque l’occasione per rilassarsi dopo un periodo letteralmente di fuoco, nonostante il famoso rimpasto di governo sia per molti ormai alle porte.