Maria Grazia Cucinotta troppo magra? I fan preoccupati

Maria Grazia Cucinotta è dimagrita eccessivamente? I fan dell'attrice preoccupati per le sue condizioni di salute.

In tanti via social avrebbero espresso la loro preoccupazione per Maria Grazia Cucinotta che, secondo alcuni fan, sarebbe decisamente dimagrita rispetto ai mesi scorsi. L’attrice risponderà a questo tipo di commenti?

Maria Grazia Cucinotta troppo magra?

Nei mesi scorsi Maria Grazia Cucinotta era stata costretta ad interrompere un proprio spettacolo a causa di un malore (sembra un semplice abbassamento di pressione) e da quel momento in tanti hanno iniziato a manifestare la loro preoccupazione nei confronti dell’attrice.

Anche via social sembra che in molti abbiano notato un eccessivo dimagrimento nell’aspetto dell’attrice e che le abbiano fatto notare la loro preoccupazione per il suo stato di salute. L’attrice risponderà? Dopo il malore avuto a teatro Maria Grazia Cucinotta aveva tranquillizzato i fan, con cui via social ama mantenere un rapporto diretto.

Non è l’unica attrice ad essere finita al centro delle domande dei fan per la sua presunta “eccessiva magrezza”: come lei anche Alessia Marcuzzi, Laura Chiatti e Martina Colombari, che addirittura sarebbe stata presa di mira dagli haters proprio per via del suo fisico asciutto. Molte di loro hanno confessato che proprio per via del loro fisico straordinariamente longilineo sui social sarebbero state attaccate: la Colombari ad esempio ha rivelato che gli haters le avrebbero dato dell’anoressica e che le avrebbero detto di rappresentare un cattivo modello per le sue giovani fan.