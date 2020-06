Nina Moric ha presentato ai suoi fan il suo nuovo fidanzato dopo la rottura con Luigi Mario Favoloso: ecco di chi si tratta

Nina Moric è senza dubbio una delle Vip più apprezzate della tv nostrana, molto seguita sia nelle sue apparizioni in televisione sia sui social. I viso delicato nonché il suo corpo meraviglioso fanno impazzire i tanti fan che la seguono con enorme affetto, sempre in attesa di vederne i nuovi scatti da urlo specialmente su Instagram.

Il profilo ufficiale della modella croata conta infatti oltre 67omila follower, corredato da innumerevoli foto che ne mettono in evidenza l’indiscussa bellezza. Tanti sono peraltro gli scatti con il figlio Carlos, nato dalla relazione con l’ex marito Fabrizio Corona.

Nina Moric ritrova la serenità

Di recente Nina Moric è tornata sotto i riflettori per via della tormentata storia con l’ex gieffino Luigi Mario Favoloso. Adesso, ad ogni modo, la splendida modella sembra aver voltato pagina, come traspare proprio dal suo profilo Instagram.

Sul suo canale è difatti spuntata una nuova foto dove appare insieme al suo nuovo compagno.

La foto, sicuramente inequivocabile, mostra dunque Nina abbracciata alla sua nuova fiamma, che la bacia dolcemente sul collo.

Ma chi è l’uomo che è riuscito a conquistare il suo cuore? Di lui sappiamo per ora davvero poco: non si conosce il nome, ma pare che sia un imprenditore che lavora al di fuori dal mondo dello spettacolo. Nina Moric sembra ad ogni modo davvero innamorata di lui, come palesa la didascalia del post scritta in inglese: “Hai fatto emergere la donna che è in me”.