Renzo Arbore torna in tv con Striminzitic Show: i dettagli

A grande richiesta Renzo Arbore torna in tv con il suo nuovo programma: lo Striminzitic Show.

L’8 giugno Renzo Arbore torna in Tv col suo Striminzitic show, un programma “fatto in casa” (ovvero a casa del celebre cantautore) e nato per intrattenere il pubblico durante l’emergenza Coronavirus. Al fianco di Arbore ci sarà Gegè Teresforo che insieme a lui ripercorrerà alcune delle amicizie più famose avute da entrambi.

Renzo Arbore: Striminzitic Show

Dall’8 giugno Renzo Arbore tornerà in tv con Striminzitic Show su Rai2. Il celebre cantautore ha deciso di ripercorrere, all’interno del programma, alcune delle sue amicizie con i volti più noti dello spettacolo di Napoli: “Da Luciano De Crescenzo a Massimo Troisi, passando per Riccardo Pazzaglia e tanti altri. L’intenzione era strappare qualche sorriso al pubblico della quarantena che ha sofferto molto”, ha raccontato a proposito del programma.

Lo Strimnzitic Show sarebbe stato girato interamente dentro alla casa di Renzo Arbore, anche per via delle disposizioni dovute all’emergenza Coronavirus. Con lui a condurre il format ci sarà Gegè Teresforo, già fidata spalla di Renzo Arbore da moltissimi anni.



Il 4 giugno 2020 è stato il 26esimo anniversario dalla scomparsa di Massimo Troisi (ricordato da molti personaggi del cinema e della tv, una su tutti Barbara D’Urso). Anche Arbore ha affermato che il celebre e compianto attore sarà ricordato all’interno del suo nuovo format: “Lo ricorderemo certamente e stiamo scegliendo il modo migliore per farlo, anche attraverso cose meno viste di questa. Ad esempio quando feci cantare a Massimo Le porto un bacione a Firenze che diventava Lacrime napulitane”, ha rivelato.