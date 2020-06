Il conduttore di Sanremo 2021 sarà Amadeus: costui è già al lavoro con il regista e lo scenografo per la progettazione della nuova edizione.

Amadeus sta già lavorando per l’edizione 2021 del Festival di Sanremo. A testimoniarlo uno scatto di Lucio Presta, manager e agente del conduttore, che lo ritrae insieme allo scenografo Gaetano Castelli e al regista Stefano Vicario.

Amadeus conduce Sanremo 2021

La fotografia, allegata alla descrizione “Studio scenografia Festival 2021, Castelli-Amadeus-Vicario. Via verso nuove avventure“, renderebbe così ufficiale l’ipotesi di un Amadeus bis alla conduzione della settantunesima edizione del Festival della musica italiana. Un format che sarà inevitabilmente diverso dai precedenti perché dovrà garantire il rispetto delle norme anti coronavirus, prima fra tutti il distanziamento sociale. Sarebbe questo uno dei temi allo studio del trio, i cui componenti sono raffigurati seduti uno a fianco all’altro ma alla debita distanza.

A far trapelare l’ipotesi di un ritorno di Amadeus a Sanremo era stato proprio lui stesso negli studi di Domenica In. Ospite di Mara Venier, aveva infatti dichiarato che “una volta ho detto che al primo Sanremo non si dice di no e al secondo si risponde: ‘ci penso’.

Ma il prossimo non sarebbe il secondo perché sarà il primo Sanremo dopo il coronavirus“. Una perifrasi che aveva lasciato intendere che quello del 2021 l’avrebbe considerato come primo e quindi da non rifiutare.

Resta ora da capire se come nell’edizione del 2020 insieme a lui sul palco sarà presente anche Fiorello. Dato il successo non sarebbe impossibile, anche perché quest’ultimo ha già scherzato sul pressing dell’amico, definendolo uno stalker.