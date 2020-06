Sonia Bruganelli e la mascherina “edizione limitata”: è polemica

Sonia Bruganelli è stata riempita d'insulti sui social per aver mostrato la sua nuova mascherina griffata e "limited edition".

Non è la prima volta che la moglie di Paolo Bonolis – Sonia Bruganelli – finisce al centro di accese bufere via social per via dei suoi “sfoggi di lusso”: questa volta la conduttrice si è mostrata con una mascherina griffata, e ha fatto il pieno di critiche.

Sonia Bruganelli: la mascherina

La moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli ha mostrato la sua mascherina griffata e in edizione limitata, dicendosi molto fiera di averla. Il suo post ha creato un finimondo e come sempre c’è chi l’ha accusata di sfoggiare la sua ricchezza senza badare a chi in questo momento è meno fortunato. Non è la prima volta che Sonia Bruganelli finisce al centro del ciclone per motivi simili: in passato i suoi post di scarpe, borse e del suo “jet privato” hanno creato un putiferio sui social.

A volte la moglie di Paolo Bonolis ha risposto personalmente agli haters e ha affermato di non voler nascondere il proprio stile di vita agiato o sentirsi in difetto per questo.

La conduttrice ha anche più volte replicato che molti dei suoi acquisti (giudicati da molti come “lussuosi”) li avrebbe fatti a proprie spese e non grazie ai soldi del marito come in molti hanno insinuato. Apprezzata per i suoi modi diretti e sinceri, Sonia Bruganelli si è conquistata moltissimi fan anche per le sue risposte agli haters a proposito di questo genere di vicende. “Mi dispiace che molti commenti arrivino dalle donne.

Io per natura ricerco sempre la complicità femminile, mi piace dare una mano se serve, ma mi rendo conto che il livore arrivi più spesso dal genere femminile che non è riuscito a realizzarsi nella vita”, ha dichiarato.