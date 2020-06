Il tenero annuncio di Stefano Accorsi ha commosso i fan: l'attore e Bianca Vitali avranno presto un altro bambino.

Con un tenero messaggio via social Stefano Accorsi ha annunciato che sua moglie, Bianca Vitali, è in attesa del loro secondo bambino. Dopo il piccolo Lorenzo (nato nel 2017) e Orlando e Athen (nati dal precedente matrimonio di Accorsi con Laetitia Casta) la famiglia si allargherà ulteriormente.

Stefano Accorsi papà per la quarta volta

In un tenero scatto via social Stefano Accorsi ha rivelato che diventerà papà del suo quarto figlio: nella foto si vedono le mani dei suoi tre bambini mentre toccano il pancino appena evidente di Bianca Vitali, moglie dell’attore. “Aspettando tutti insieme”, ha scritto Stefano Accorsi nella didascalia al suo post via social. I due sono convolati a nozze nel 2015 e due anni più tardi sono diventati genitori del piccolo Lorenzo.

Accorsi aveva avuto già due figli durante il suo matrimonio con Laetitia Casta. In tanti, sotto al post dell’attore, hanno fatto i loro auguri alla coppia: tra gli amici “vip” anche Laura Chiatti, Giorgio Pasotti e Isabella Ferrari.

Per il momento Accorsi e Bianca Vitali non hanno svelato né la presunta data di nascita né il sesso del bambino, ma in tanti sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli sul suo arrivo. I due stanno insieme dal 2013 e oggi sembrano essere ancora più affiatati che mai.