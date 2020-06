Taylor Mega è tornata ospite a "Live - Non è la D'Urso", dove ha fatto pace con la presentatrice e ha rivelato la sua nuova iniziativa social

Taylor Mega ha fatto pace con Barbara D’Urso, dopo lo scontro di gennaio a seguito della foto col dito medio dell’influencer vicino a una camionetta della polizia. La conduttrice partenopea ha rivelato che è stata la blogger a contattarla in privato per chiederle scusa.

Così, esattamente come è successo con Fabrizio Corona, la Carmelita nazionale ha accettato il gesto della ex neaugrafa, mettendo una pietra sopra la vicenda ormai superata. “Mi era mancato questo studio”, ha ammesso la Mega, ospitata per discutere delle truffe nelle quali è rimasta coinvolta negli ultimi tempi.

Taylor Mega ritorna dalla D’Urso

Come emerso da un’inchiesta dell’inviata Chiara Squaglia di Striscia La Notizia, Taylor Mega aveva di fatto prestato il volto ad alcune aziende sui social che poi si sono rivelate truffaldine.

Tra i tanti prodotti da le sponsorizzati vi era anche un cuscino, comprato da alcuni fan della stessa showgirl ma mai arrivato a casa loro. Durante la trasmissione è stata anche mostrata una conversazione privata fra la modella e una fan, che ha perso dei soldi per l’acquisto fantasma. “Ci ho perso la faccia”, ha precisato dunque la Mega, che ha però anche rivelato di aver trovato un modo per salvaguardare la propria immagine.





La giovane ha infatti raccontato a Barbara D’Urso di aver indetto una class action contro le aziende che hanno truffato i suoi seguaci, i quali potranno contattarla per ricevere protezione legale gratuita.

I proventi delle pubblicità ingannevoli saranno devoluti dalla stessa Mega per pagare i propri avvocati, che si prenderanno cura dei diritti dei clienti truffati.