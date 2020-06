Lo scontro tra Sammy Hassan e Davide Basolo è diventato di fuoco: l'incursione del vocalist e le parole contro l'Alchimista

A pochi giorni dalla scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne, Sammy e Davide sono arrivati ai ferri corti. Solo grazie alle norme del distanziamento i due corteggiatori non sono arrivati allo scontro fisico vero e proprio. Tuttavia dal punto verbale non c’è stato limite, dove la furia più cieca è stata quella di Sammy Hassan.

Il cavaliere è infatti apparso all’improvviso durante l’ultima esterna di Giovanna e Davide, rivolgendosi dapprima alla tronista e attaccando poi il rivale.

U&D: Sammy contro Davide

Giovanna Abate dovrà dunque scegliere tra Davide Basolo, conosciuto anche come l’Alchimista, e Sammy Hassan. Quest’ultimo, ad ogni modo, ha destato non pochi dubbi, soprattutto per la questione ancora poco chiara con la sua ex moglie. Più volte il vocalist romano ha del resto mostrato un carattere decisamente irruente, come appunto nell’ultima puntata andata in onda dove ha fatto irruzione perché irritato dal comportamento della tronista.





“Avevo voglia di vederti, anche se sei in esterna con lui. Faccio le cose di pancia” ha precisato Sammy, disturbando l’appuntamento di Davide e Giovanna. L’esterna è poi andata avanti con un vivace scambio di battute tra i due corteggiatori, mentre Hassan si faceva sempre più ostile verso Basolo.

“Lo sai qual è la sua salvezza? Che non mi posso avvicinare”, ha precisato infine Sammy rivolgendosi alla tronista. L’atteggiamento del modello romano ha chiaramente scatenato una reazione sarcastica in Davide, che ha ironicamente applaudito il rivale mentre usciva di scena sotto invito della produzione.