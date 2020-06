Walter Nudo compie 50 anni lontano dalla TV: i retroscena

Walter Nudo si è ritirato per sempre dalla tv e ha rivelato come starebbe trascorrendo il suo tempo ora che ha compiuto 50 anni.

Il 2 giugno 2020 Walter Nudo ha compiuto 50 anni e ha parlato di come procederebbe oggi la sua vita lontano dalla TV. L’attore si è ritirato dopo il malore per cui era stato necessario un intervento di bypass cardiaco.

Walter Nudo: i 50 anni

Oggi Walter Nudo è una persona diversa rispetto a quella conosciuta dai telespettatori del piccolo schermo italiano: l’attore si è ritirato dalla TV dopo un malore che lo ha costretto a subire un intervento cardiaco, ma oggi starebbe bene. L’attore ha deciso di mettere la sua esperienza a servizio delle persone aiutandole a migliorare se stesse: “Volevo essere più utile alle persone. Volevo cercare di aiutare le persone a trasformarsi nella nuova e migliore versione di se stesse.

Di dare di più, fare di più, essere di più. Come esseri umani, come padri, come madri, come businessman…io non sono un guru, non sono un coach”, ha confessato, aggiungendo anche che starebbe studiando.



Felice per il nuovo traguardo raggiunto, Walter Nudo avrebbe festeggiato in compagnia degli affetti di sempre e in primis dei figli, Elvis e Martin Carlos, nati dalla relazione con Tatiana Tassara. Sui social in tanti hanno fatto gli auguri all’attore e molti sono curiosi di sapere se al suo fianco ci sia qualcuno di speciale: dopo la sua partecipazione al GF Vip sembrava che l’attore si fosse riappacificato con la moglie Celine Mambour, ma la storia sarebbe naufragata di nuovo poco tempo dopo.

Dopo la malattia Walter Nudo si è progressivamente allontanato dal mondo dei riflettori e sembra che oggi continui a fare la spola tra l’Italia e Los Angeles.