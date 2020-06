Alberto Matano in lacrime per il gesto di Mara Venier

Alberto Matano non è riuscito a trattenere le lacrime difronte alle parole a lui rivolte da Mara Venier.

Alberto Matano è stato ospite a Domenica In, dove non è riuscito a nascondere le sue lacrime di commozione per una frase a lui detta dalla conduttrice, Mara Venier, in diretta tv.

Alberto Matano commosso: i motivi

Alberto Matano è riuscito a stento a nascondere la sua commozione chiacchierando con Mara Venier nel salotto di Domenica In.

La conduttrice ha raccontato di quanto il conduttore le sia stato vicino mentre lei era preoccupata per le condizioni di salute di suo marito, Nicola Carraro, che negli scorsi mesi è stato sottoposta a un intervento chirurgico. “Eravamo a cena insieme e tu quella sera mi hai accompagnato a casa, mi sei stato vicino come un fratello, voglio ringraziarti pubblicamente”, ha detto la conduttrice a Matano, che dopo la sua frase è risultato visibilmente commosso.

Il conduttore nel corso del suo programma ha parlato dell’amore e della sua terra natale. Per quanto riguarda la sua vita privata Matano ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo, ma alla conduttrice ha detto: “L’amore conta, è tutto per me. Spero di riuscire a portare avanti questo progetto di vita”. Ancora non è chiaro se ci sia qualcuno di speciale al suo fianco, e il conduttore continua a tenere la questione top secret.





A seguire Matano ha parlato del suo amore per la sua terra natale, la Calabria, dove farà ritorno non appena possibile. Il conduttore si è rivolto in collegamento ai suoi genitori, che sarebbero rimasti proprio in Calabria durante l’emergenza Coronavirus.

Lui ha invitato tutti a scegliere le coste italiane per le vacanza del 2020, e ha affermato: “La Calabria ha un mare fantastico e invito tutti a visitarla. Io trascorrerò le vacanze lì”.