Antonella Clerici ha recentemente condiviso sui social una sua foto inedita del passato.

Nonostante il loro fascino, anche i personaggi televisivi cambiano aspetto nel corso degli anni. Ciò è successo anche all’ex conduttrice de “La prova del cuoco“ Antonella Clerici, la quale, proprio qualche ora fa, ha condiviso sul suo canale social una sua foto del passato del tutto inedita.

Attraverso Instagram, infatti, la Clerici è solita comunicare ed interagire con i suoi fan.

Antonella Clerici: foto del passato

Pochissime ore fa Antonella Clerici ha voluto postare una sua foto di tanti anni fa che non aveva mai mostrato prima.

Si tratta di una fotografia risalente a ben trent’anni fa. Erano esattamente gli anni ’90 e, più precisamente, gli anni dei mondiali di calcio, quando l’Antonellina Nazionale si è fatta immortalare in questo scatto. Sebbene siano passati diversi anni, la Clerici è sempre bellissima e, soprattutto, con un sorriso davvero smagliante.

Il ritorno in Rai

Già altre volte la simpaticissima Antonellina ha condiviso sul suo canale social ufficiale con i suoi fan degli scatti completamente inediti.

Lo ha fatto, ad esempio, in passato mostrando ai suoi followers una dolcissima foto che la ritraeva quando era una bambina. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Dopo un ultimo scatto, in compagnia di Pippo Baudo, per augurare allo storico conduttore un felice compleanno, la conduttrice milanese ha condiviso una foto che non aveva mai fatto vedere prima. Presto rivedremo Antonella Clerici in Rai e ciò lo stanno confermando alcune anticipazioni sul suo nuovo programma.