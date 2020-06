Carlo Conti e Gianni Morandi senza mascherine: è polemica

Carlo Conti e Gianni Morandi sono stati aspramente criticati dai fan per la loro foto senza mascherine.

Carlo Conti e Gianni Morandi si sono recati assieme ad Assisi per il concerto di solidarietà Con il cuore, nel nome di Francesco, primo live ad essere trasmesso in Rai dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus. Morandi ha postato una foto sui social che non ha mancato di sollevare polemiche.

Gianni Morandi e Conti senza mascherine

Anche se si sono recati ad Assisi con scopi solidali e benefici Gianni Morandi e Carlo Conti non sono stati esenti da critiche: i due hanno condiviso una foto via social del loro pranzo in refettorio, e i fan sui social hanno notato che nell’immagini le persone presenti (compresi i due vip) non rispettassero le distanze di sicurezza né avessero le mascherine sul volto.

Sui social è come sempre scoppiata la bufera, ma per il momento né Gianni Morandi né Carlo Conti hanno replicato.

8 giugno.

La cosa più bella di questa giornata è stato il nostro pranzo in refettorio, con i frati della Basilica di

S. Francesco d’Assisi. Pubblicato da Gianni Morandi su Lunedì 8 giugno 2020

Già durante il pieno dell’emergenza Coronavirus Gianni Morandi era finito al centro della bufera sempre per colpa della mascherina: in tanti lo avevano ripreso sui social perché non indossasse quella del tipo “giusto” (cioè in grado di proteggere gli altri, ma solo se stessi) oppure che non l’avesse indossata in modo da coprire il naso. Il cantante in entrambi i casi aveva risposto scusandosi con ironia. Nonostante con l’inizio della Fase 2 si vada verso una “nuova normalità” sono tanti i vip che si sono attirati contro l’ira dei social per non aver rispettato in maniera adeguata le misure di sicurezza: tra loro anche Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi e tanti altri.