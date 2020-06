Dopo il furto nella sua abitazione milanese, Diletta Leotta è stata raggiunta da Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d'Oro

Diletta Leotta ha vissuto nelle scorse ore uno spavento enorme. Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno 2020, dei ladri sono infatti entrati nella sua casa milanese portandole via la cassaforte. Lei, per fortuna, non si trovava in casa e non ha nemmeno visto i malviventi, tuttavia lo choc è stato ugualmente molto forte.

Striscia la Notizia ha così subito pensato di incontrare la giornalista sportiva per chiederle come sta, nonché per consegnarle un Tapiro d’Oro proprio per via di tale fatto.

Diletta Leotta “vince” un altro Tapiro

Raggiunta dunque da Valerio Staffelli, Diletta Leotta ha raccontato che non augurerebbe nemmeno al suo peggior nemico quello che le è successo. Oltre alla parentesi sul furto, l’inviato di Striscia le ha però anche rivolto delle domande riguardanti i prossimi progetti con il fidanzato Daniele Scardina, pugile professionista noto come King Toretto.

Staffelli è stato dunque il primo a beccare la bella Leotta dopo la notizia del furto. Nel mentre, la conduttrice di Dazn ha ricevuto il suo quinto Tapiro d’Oro, andando dunque ad arricchire la sua già sostanziosa collezione di erbivori dorati! Diletta, ad ogni modo, non vuole però restare agganciata a quello che le è successo nelle scorse ore.

La showgirl ha infatti dichiarato di voler andare avanti, concentrandosi sul suo lavoro nonché sulla sfera privata. Sarà forse pronta a un nuovo passo con il pugile milanese? Ricordiamo che Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno già fatto delle “prove di convivenza” passando insieme la quarantena da Coronavirus.