Elena Santarelli, lo sfogo: “La mia vita sui social è tutta sorrisi”

Elena Santarelli ha confessato di aver avuto pesanti ripercussioni psicologiche dopo che suo figlio Giacomo è finalmente guarito.

Elena Santarelli ha confessato come si sentirebbe oggi che suoi figlio Giacomo è finalmente guarito dalla malattia, e ha raccontato che ancora oggi alcuni pensieri sulla salute del suo bambino la perseguiterebbero.

Elena Santarelli: lo sfogo sulla malattia

La showgirl Elena Santarelli ha combattuto per anni al fianco di suo figlio Giacomo Corradi, colpito da una grave forma di cancro al cervello.

Il bambino è miracolosamente guarito nel 2019 e la showgirl ha esultato di gioia, condividendo la notizia con i suoi fan. La Santarelli ha anche rivelato che dopo la guarigione di Giacomo lei avrebbe subito un crollo emotivo per l’esperienza vissuta: “La mia vita su Instagram è tutta sorrisi”, ha spiegato, “ma il bip bip del macchinario a cui i bambini sono attaccati negli ospedali ce l’ho sempre in testa. Ora ci penso e mi addormento, prima non dormivo”, ha affermato la conduttrice.





Oggi fortunatamente Giacomo sta bene, ma Elena Santarelli non ha nascosto che spesso ciò che mostrerebbe sui social sarebbe solo una parte del suo stato d’animo. Per cercare di superare lo stress e la paura degli scorsi mesi, la showgirl ha scelto di farsi guidare in un percorso di psicoterapia.

Nonostante le difficoltà vissute negli anni passati a causa della malattia di suo figlio e nonostante più volte si sia trovata a doversi scontrare con gli haters sui social proprio per via della sua situazione, Elena Santarelli non ha perso coraggio e al suo fianco la famiglia è rimasta sempre unita (oltre a Giacomo la conduttrice ha anche un’altra figlia, Greta, avuta sempre dal marito Bernardo Corradi).