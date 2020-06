Elettra Lamborghini prova l’abito da sposa: tutto pronto per le nozze

Elettra Lamborghini ha provato l'abito da sposa al fianco del suo fidato wedding planner, Enzo Miccio.

Dopo aver scelto la location insieme all’insperabile wedding planner Enzo Miccio, sembra che Elettra Lamborghini abbia messo gli occhi anche sull’abito da sposa che indosserà per il fatidico sì. A mostrare le foto è stato lo stesso Miccio, via social.

Elettra Lamborghini in abito da sposa

Il wedding planner dei vip Enzo Miccio ha condiviso via social alcune foto della prova d’abito di Elettra Lamborghini: l’ereditiera convolerà presto a nozze col fidanzato, Dj Afrojack, e il wedding planner la sta assistendo nei preparativi. Non si sa quale dei meravigliosi abiti provati sarà la scelta di Elettra Lamborghini: soffice e con le balze? lungo e da sirena? Per saperlo bisognerà attendere!

A quanto pare l’ereditiera avrebbe scelto una romantica location sul lago di Garda per il giorno delle sue fatidiche nozze, e lei e Miccio starebbero già scegliendo i piatti che comporranno i menù.

Ferve l’attesa anche per quanto riguarda gli ospiti, che sicuramente saranno anche i numerosi amici vip dell’ereditiera e del suo fidanzato.





La proposta è giunta a dicembre, dopo circa un anno di liaison: la coppia lo ha annunciato a mezzo social ai fan, e Elettra ha mostrato loro il prezioso anello di fidanzamento.

I due hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus e sono sempre di più i fan impazienti di conoscere ulteriori dettagli sulla coppia.