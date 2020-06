La nota cantante Elodie ha mutato nuovamente il suo look: ha scelto un taglio corto naturale.

La nota cantante italo-creola Elodie sembra non stancarsi di cambiare aspetto. Ultimamente ha detto addio alle sue treccine lunghe ed ha incantato i suoi fan con un nuovo look del tutto naturale: un bellissimo e semplicissimo taglio corto. Dopo essere apparsa sul palco dell’Ariston con la sua pettinatura bionda e poi in stile wild per il lancio del nuovo singolo Guaranà, la cantante ha preferito tornare alle origini.

Elodie: nuovo taglio corto

Ora che è finita la quarantena e che si può finalmente tornare dal proprio parrucchiere di fiducia, la cantante ha voluto cambiare ulteriormente il suo look. Dalle lunghissime treccine afro color castano scuro fattele dalla madre è passata ad un caschetto corto, di poco al di sotto delle orecchie e con una leggera scalatura davanti, come appare in una foto pubblicata nelle sue storie Instagram. Elodie ha detto addio anche al biondo sfoggiato sul palco del festival di Sanremo, quando è riuscita a stupire tutti con il suo stile elegante, ma, al tempo stesso, rock.

Il video sul profilo social

La cantante ha caricato sul suo profilo Instagram anche un video molto simpatico in cui la stessa si mostra con maschera sul viso e nuovo look per i capelli, con tanto di musica da film horror in sottofondo, mentre il suo parrucchiere di fiducia è intento a passarle la piastra.

Ciò che ha attirato l’attenzione dei fan è soprattutto il volto terrorizzato della cantante, lo stesso che tutte noi abbiamo ogni volta che il nostro parrucchiere si fa prendere un po’ troppo la mano con forbici o colorazioni particolari.