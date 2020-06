Elton John è corso in aiuto della sua prima fidanzata di 50 anni fa pagandole un delicato intervento che la donna non poteva affrontare

Se è vero che il primo amore non si scorda mai, Elton John ne è l’esempio lampante. Nonostante il successo, infatti, la popstar britannica non ha dimenticato le persone che gli sono state accanto all’inizio della sua brillante carriera. Così, nelle scorse ore, il cantante è subito accorso in aiuto di Linda Woodrow, ovverosia la sua fidanzata di quand’era ancora un ragazzo e con la quale stava persino per sposarsi.

Elton John, generoso con la prima fidanzata

Con l’ausilio dai tabloid britannici, la donna ha tentato di chiedere aiuto al suo primo amore, affinché lui la supportasse economicamente per far fronte a un intervento chirurgico. Una volta saputo dell’accorato appello della ex fidanzata, Elton John non ha battuto ciglio e si è subito attivato per offrirle il suo aiuto. La vicenda è stato riportato dal “Mirror”, che ha raccontato come la Woodrow sia riuscita a mettersi in contatto con lo staff dell’artista inglese a cui ha domandato di essere aiutata.

La donna doveva infatti affrontare una delicata operazione chirurgica al ginocchio, ma non aveva le possibilità economiche per sostenerla. Una fonte piuttosto certa ha peraltro dichiarato che “Sir John, appena saputo della difficile situazione di Linda, si è reso subito disponibile a offrirle un sostegno. L’artista si ricorda molto bene dell’aiuto che ricevette da lei 50 anni fa”.

In effetti, proprio all’inizio della sua carriera la donna fu fondamentale per la superstar. I due si conobbero nel 1968, come si vede anche in Rocketman, il biopic sulla vita di Elton John. Allora lui era ancora agli inizi della sua scalata nel mondo della musica e lavorava con il suo vero nome di Reginald Dwight.